美洲盃／不給兩次爆冷機會！美國隊強勢復仇烏拉圭 四強戰對決巴西

聯合新聞網／ 綜合外電報導
美國隊在美洲盃8強淘汰賽上演復仇記。 路透社
面對在小組賽曾經爆冷輸球的烏拉圭，美國隊在美洲盃8強淘汰賽上演復仇記，以83比70力退對手，強勢挺進最後4強，將與勁敵巴西爭奪決賽門票。

烏拉圭上半場表現亮眼，半場結束前以45比38領先7分，看似又要再爆冷一次。不過美國隊在第三節開局打出10比2的攻勢，迅速逆轉比分。進入第四節，美國再度複製這個劇本，一開始就拉出11比4的攻勢，將領先擴大至雙位數，並一路穩守優勢至終場。

美國隊在小組賽走得跌跌撞撞，首戰驚險擊敗巴哈馬，第2戰以85比86意外輸給烏拉圭，差點面臨淘汰出局的命運，所幸他們在面對巴西的關鍵戰役中取勝，得以小組第2名之姿晉級。

效力奧蘭多魔術G聯盟後衛史馬特（Javonte Smart）此戰發揮出色，命中5顆三分球，全場攻下27分。葛蘭特（Jerian Grant）攻下13分4籃板3助攻，奧古斯特（Zachary Auguste）也貢獻13分、7籃板。

烏拉圭外線命中率低迷成為這場比賽的致命傷，三分球僅20投中3，創下隊史美洲盃第三差表現；反觀美國隊則命中10記三分球。

這是美國隊與烏拉圭在美洲盃歷史上的第8次交手，美國拿下其中第6勝。此役獲勝後，美國隊也第10度晉級美洲盃4強，過往準決賽戰績為7勝2敗。

美國隊老將後衛加洛威（Langston Galloway）賽後表示：「我們下半場執行得非常好，特別是最後幾分鐘，在防守端守住，進攻端也能得分，成功拉開比分，這是勝利的關鍵。」

對於即將面對巴西隊，加洛威也充滿期待：「能晉級4強是一件非常重要的事。巴西是一支強隊，我們已準備好了，要全力以赴贏下這場比賽。」

