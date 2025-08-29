聽新聞
歐錦賽／安戴托昆波主宰全場飆31分 希臘首戰擊退義大利
希臘隊在超級球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）強勢狂飆31分的領軍下，以75比66力退義大利，拿下小組賽首戰勝利。
這場勝利是希臘在FIBA歷史上第8次戰勝義大利，兩隊總共交手17次，但自2003年以來僅交手3次。
義大利在比賽前半段頑強咬住比分，第三節中段一度僅以41比45落後。不過希臘展開11比3的攻勢拉開差距至56比44。儘管義大利靠著豐泰奇歐（Simone Fontecchio）終於得分，在終場前4分鐘將差距縮小至6分，並在最後49秒追至66比71，但安戴托昆波隨即在倒數31秒補上一記致命爆扣，鎖定勝局。
「我們防守打得不錯，進攻上有些時候做得好、有些則不太理想。我們需要更有耐心、多創造一些轉換快攻的簡單得分機會，因為這支球隊擁有跑動和投射能力。」希臘主帥史潘諾里斯（Vassilis Spanoulis）賽後表示。
安戴托昆波此役活躍表現讓義大利防線難以招架，全場20投14中繳出31分、7籃板、2助攻與1抄截，在他的牽制之下，希臘團隊攻守兩端都有出色表現，兩分球命中率高達59％，三分球也有39％命中率，並迫使義大利全隊僅有36％投籃命中率。特別是效力熱火的豐泰奇歐，表現更是低迷，上場34分鐘，11投僅中1，只拿到4分。
義大利老將蓋里納利（Danilo Gallinari）談到球隊首戰失利認為：「這是一場高強度對抗，我們上半場表現得比下半場好。雖然前半段創造了不少空檔卻沒投進，但下半場也沒再創造出同樣的機會。要擊敗像希臘這樣的球隊，我們必須保持40分鐘的高強度與能量。」
值得一提的是，公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）也親赴賽場觀戰，展現對自家球星在國際賽中的高度重視。
