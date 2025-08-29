歐錦賽／唐西奇全能數據寫歷史無用 斯洛維尼亞不敵波蘭
斯洛維尼亞當家球星唐西奇（Luka Doncic）雖然在歐錦賽首戰就轟進34分，然而全場比賽節奏幾乎是被地主波蘭所掌控，最終以95比105吞下敗仗。
休賽季大瘦身引發關注的唐西奇，此戰出賽36分鐘，14投7中繳出34分9助攻4籃板5抄截2阻攻的全能數據，成為史上首位在歐錦賽單場繳出30分、5助攻、5抄截的球員。而他單場18罰17中，更創下自2005年西班牙球星納瓦羅（Juan Carlos Navarro）罰進18球以來的最高紀錄。
然而唐西奇的個人仍敵不過波蘭的全面攻勢。洛伊德（Jordan Loyd）三分球8投7中'砍下32分，波尼特卡（Mateusz Ponitka）則是12投8中，補上23分，兩人火力全開輪番重擊斯洛維尼亞防線，成為波蘭致勝關鍵。
「每個人都挺身而出。唐西奇當然很厲害，他是了不起的球員，但我們每個人都做得很好，這是一場很棒的團隊勝利。」洛伊德說。
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言