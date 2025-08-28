NBA／唐斯加持3對3賽 冠軍獲得簽名球
桃園台啤永豐雲豹攜手桃園大溪笠復威斯汀度假酒店首度舉辦「Westin Cup威斯汀盃三對三籃球挑戰賽」，今天登場的賽事吸引近50支隊伍報名參賽，作為本次賽事最大亮點的NBA紐約尼克隊球星唐斯（Karl-Anthony Towns）也親臨賽事現場，欣賞表演賽與閉幕式活動，與所有賽事隊伍合影留下紀念，展現寵粉無限的親民形象。
本次賽事中的「豹隊組」以無差別混打為賽事主軸，吸引眾多勁旅參與挑戰，其中包含現役職業3x3隊伍「台北戰馬」、「錸德閃電」以及「新北FOOTER」等強隊，「和益化學工業股份有限公司」也以實際行動支持體育發展，號召兩隊熱血豹小子組隊參與家庭組賽事，展現對籃球運動的熱情，經過一整天的激烈廝殺後。最終「豹隊組」與「家庭組」的冠軍榮耀分別由「新北FOOTER」與「豹小子3」奪得，兩隊皆可獲得價值超過2萬元的「大溪笠復威斯汀平日住宿券」一張、唐斯簽名籃球一顆及獎金1萬元。
本屆賽事尾聲亦特別安排表演賽環節，邀請近日於 FIBA 3x3 臺北挑戰賽擊敗巴黎奧運金牌隊伍Amsterdam RABOBANK的「台北永豐旺寶隊」，與雲豹球員林信寬、汪哲宇、丁冠皓及曹薰襄進行表演賽，同時兩名「雲豹奶爸」王皓吉與劉元凱也分別帶著孩子參加家庭組表演賽，增添更多溫馨氛圍。
手握杭州亞運3x3項目金牌的林信寬在表演賽後說：「看到NBA球星唐斯出現在眼前很開心，也期待這次賽事能帶動日後國內三對三賽事的籃球風氣！」
首屆「Westin Cup威斯汀盃三對三籃球挑戰賽」在大溪笠復威斯汀與雲豹球團的攜手努力下圓滿落幕，飯店行銷公關總監歐立偉說：「我們重視旅客的身心靈健康，館內除設有泳池、全場籃球場、網球場與健身房外，亦配備攀岩牆等多樣化運動設施，飯店也已連續三年榮獲全台十大最佳飯店殊榮，希望滿足不同年齡層及興趣的需求，飯店更希望藉由舉辦這次的賽事，讓賓客能在設備完善的場地享受競技的樂趣，進一步推廣健康生活的價值。」他也表示飯店將持續與雲豹球團合作，規劃更多元的活動與體驗，讓運動真正融入旅遊生活，進而推動桃園在地運動風氣，打造結合健康與旅遊的獨特體驗。
