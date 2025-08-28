NBA／當年厄文被交易到塞爾蒂克詹皇很生氣 泰隆魯：他心碎了

2017年休賽季厄文（Kyrie Irving）向騎士隊申請交易，最終被送往塞爾蒂克隊，時任騎士主帥泰隆魯（Tyronn Lue）回憶，詹姆斯（LeBron James）當時整個人心碎了。

2017年總決賽擁有杜蘭特（Kevin Durant）的勇士隊以4：1，打敗詹姆斯和厄文領軍的騎士。季後厄文申請交易，被送往塞爾蒂克。

泰隆魯在節目上回憶，「那時詹姆斯為基金會辦簽名活動，我就坐在他旁邊，然後把手機遞給他，上面是體育新聞『厄文被交易到塞爾蒂克』。」

「詹姆斯手上的筆直接掉下來，整個人往椅背一靠，大概沉默10分鐘一句話都沒說，看起來很生氣。他真的心碎了，我當下就覺得，詹姆斯很快會做出不同的決定，後來果然如此。」2018年休賽季詹姆斯轉戰湖人隊，泰隆魯同年10月被騎士開除。

詹姆斯與厄文在騎士合作3個賽季，連3年打進總決賽，2016年成為史上唯一總決賽1比3落後逆轉封王的球隊。泰隆魯回憶，「感覺就像另一個布萊恩（Kobe Bryant）和歐尼爾（Shaquille O’Neal）組合，我永遠不會希望拆夥，那時拼命哀求，真的不斷地求，但還是無法阻止。」