NBA／勇士球員如何看庫明加？波傑姆斯基：都希望他留金州

聯合新聞網／ 綜合報導
庫明加(左)、波傑姆斯基(右)。 美聯社
庫明加(左)、波傑姆斯基(右)。 美聯社

庫明加（Jonathan Kuminga）是否留在勇士隊是今年休賽季最大話題，勇士後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）今天受訪時，分享他與隊友們對庫明加的看法。

勇士休賽季沒有重大補強，原因與庫明加續約與否有關。波傑姆斯基談到勇士球員對庫明加的看法，「很明顯，我們全隊都知道，媒體的工作就是找題材寫，挑起話題，甚至分化隊友。我們都知道事情就是這樣，尤其是待在這種環境10幾年的老將，更清楚這種操作。」

波傑姆斯基接著強調，「休息室每個人都很清楚，不管這件事最後怎麼解決，都不會改變我們對庫明加這個人、或他身為球員的看法。我們大家都希望他留在金州。」

波傑姆斯基上季曾遭遇撞牆期，例行賽尾聲才逐漸找回身手，即將邁入生涯第3年，波傑姆斯基表示，「我知道我唯一能控制的事，就是第3年把自己打造成最好的波傑姆斯基，其他事就順其自然。」

勇士 庫明加

