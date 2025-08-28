歐錦賽／馬卡南狂砍28分率芬蘭險勝瑞典 坦言主場出賽會緊張

歐錦賽正式點燃戰火，地主芬蘭首戰靠著爵士隊球星馬卡南（Lauri Markkanen）狂砍28分，以93：90險勝瑞典。

本場比賽戰況激烈，兩隊都不曾有雙位數領先，儘管芬蘭幾乎整場領先，但末節瑞典一度反超，芬蘭加強團隊防守，才重新取得領先收下勝利。

馬卡南全場15投7中，罰球14中12，砍下最高的28分，外帶6籃板3助攻2抄截。瑞典後衛哈坎森（Ludvig Hakanson）13投10中，也攻下28分，熱火隊菜鳥後衛拉爾森（Pelle Larsson）則是進帳10分。

這是芬蘭近8年來第2次在主場辦歐錦賽分組賽，2017年他們與斯洛維尼亞，法國以及希臘同組，最終奪下分組第2，馬卡南也是當時芬蘭隊的一員。

馬卡南將經驗帶入本屆賽事，他談到第2次在主場出戰的感受，「基本上你知道會發生什麼，特別是面對球迷時，你知道場面一定很瘋狂，所以比較容易冷靜下來，但還是會有緊張的感覺。不過能在自家球迷面前比賽，永遠是一件很開心的事。」