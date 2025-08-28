快訊

美擴大關稅戰、習近平「一封信」讓中印關係融冰 專家諷川普促和有功

安全下莊！超思蛋偵查2年...農業部官員都沒事 陳吉仲、陳駿季均簽結

綠17議員「請賴總統正視危機」新聞 驚見「卓榮泰官方帳號」按讚

聽新聞
0:00 / 0:00

歐錦賽／馬卡南狂砍28分率芬蘭險勝瑞典 坦言主場出賽會緊張

聯合新聞網／ 綜合報導
馬卡南(右)。 歐新社
馬卡南(右)。 歐新社

歐錦賽正式點燃戰火，地主芬蘭首戰靠著爵士隊球星馬卡南（Lauri Markkanen）狂砍28分，以93：90險勝瑞典。

本場比賽戰況激烈，兩隊都不曾有雙位數領先，儘管芬蘭幾乎整場領先，但末節瑞典一度反超，芬蘭加強團隊防守，才重新取得領先收下勝利。

馬卡南全場15投7中，罰球14中12，砍下最高的28分，外帶6籃板3助攻2抄截。瑞典後衛哈坎森（Ludvig Hakanson）13投10中，也攻下28分，熱火隊菜鳥後衛拉爾森（Pelle Larsson）則是進帳10分。

這是芬蘭近8年來第2次在主場辦歐錦賽分組賽，2017年他們與斯洛維尼亞，法國以及希臘同組，最終奪下分組第2，馬卡南也是當時芬蘭隊的一員。

馬卡南將經驗帶入本屆賽事，他談到第2次在主場出戰的感受，「基本上你知道會發生什麼，特別是面對球迷時，你知道場面一定很瘋狂，所以比較容易冷靜下來，但還是會有緊張的感覺。不過能在自家球迷面前比賽，永遠是一件很開心的事。」

爵士 馬卡南 歐錦賽

相關新聞

NBA／勇士球員如何看庫明加？波傑姆斯基：都希望他留金州

庫明加（Jonathan Kuminga）是否留在勇士隊是今年休賽季最大話題，勇士後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）今天受訪時，分享他與隊友們對庫明加的看法。 勇士休賽季沒有

歐錦賽／馬卡南狂砍28分率芬蘭險勝瑞典 坦言主場出賽會緊張

歐錦賽正式點燃戰火，地主芬蘭首戰靠著爵士隊球星馬卡南（Lauri Markkanen）狂砍28分，以93：90險勝瑞典。 本場比賽戰況激烈，兩隊都不曾有雙位數領先，儘管芬蘭幾乎整場領先，但末節瑞

NBA／羅德曼盛讚喬丹打球很「性感」 詹姆斯像一台「垃圾車」

喬丹（Michael Jordan）與詹姆斯（LeBron James）誰才是史上最偉大球員（GOAT）眾說紛紜，名人堂球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）近日在節目上巧妙比喻兩人的不同之

歐錦賽／金塊老闆親赴歐洲支持約柯奇！塞爾維亞首戰大勝主帥卻生氣

金塊隊球星約柯奇（Nikola Jokic）代表塞爾維亞出征歐錦賽，金塊老闆克倫克（Josh Kroenke）親赴拉脫維亞比賽現場觀賽，首戰約柯奇帶隊以98：64痛宰愛沙尼亞。 約柯奇休賽季拒絕

NBA／尼克隊唐斯來台灣了！下午桃園3對3現身

NBA球星唐斯（Karl-Anthony Towns）今天清晨抵達台灣，雖是一早的班機，仍有許多球迷到桃園國際機場接機，...

NBA／尼克隊球星唐斯抵台 桃機秀中文為球迷簽名

美國職籃NBA紐約尼克隊明星中鋒湯斯今天清晨搭機抵台，數十名球迷特別前往桃園國際機場接機，有民眾向他高喊Welcome ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。