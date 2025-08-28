NBA／羅德曼盛讚喬丹打球很「性感」 詹姆斯像一台「垃圾車」

喬丹（Michael Jordan）與詹姆斯（LeBron James）誰才是史上最偉大球員（GOAT）眾說紛紜，名人堂球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）近日在節目上巧妙比喻兩人的不同之處。

羅德曼曾在公牛輔佐喬丹完成第2次三連霸偉業，生涯奪下過7屆籃板王、5座總冠軍、8次年度防守陣容及2次年度最佳防守球員（DPOY）。

當被問到誰是GOAT時，羅德曼力挺喬丹，「喬丹之所以更勝一籌，其中一個原因就是他持球時看起來太性感了；詹姆斯則像一台垃圾車。喬丹拿球時像舞者優雅地跳舞，像在沖咖啡的咖啡師。」

羅德曼力挺喬丹是GOAT，也提名布萊恩（Kobe Bryant）是競爭人選，「大家都忘了有個人，那個人叫布萊恩。人們總是忘了他，談其他人，不知道為何不談布萊恩。」