歐錦賽／金塊老闆親赴歐洲支持約柯奇！塞爾維亞首戰大勝主帥卻生氣

金塊隊球星約柯奇（Nikola Jokic）代表塞爾維亞出征歐錦賽，金塊老闆克倫克（Josh Kroenke）親赴拉脫維亞比賽現場觀賽，首戰約柯奇帶隊以98：64痛宰愛沙尼亞。

約柯奇休賽季拒絕3年2.12億美元的延長合約，但專家認為這只是爭取更大合約的策略。休賽季金塊陣容重組，送走前鋒波特（Michael Porter Jr.）換來射手強森（Cam Johnson），還補進瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）、小哈德威（Tim Hardaway Jr.）與布朗（Bruce Brown）等經驗豐富的球員，改善上季板凳深度不足的問題。

這次歐錦賽金塊老闆克倫克展現對約柯奇的重視，親自飛到歐洲觀賽，副總裁坦澤（Ben Tenzer）和華勒斯（Jon Wallace）也同行。首戰約柯奇只打23分鐘，就拿下11分10籃板7助攻，熱火隊約維奇（Nikola Jovic）也砍進全場最高的18分，幫助球隊取得大幅領先，終場以34分之差奪勝。

賽後記者會出現意外插曲，塞爾維亞總教練佩西奇（Svetislav Pesic）不滿記者會比賽1小時後才開始，他對主持人說，「我有一個請求，對你或是負責這場記者會的人說，現在已經晚上11點20分了，請尊重我們的時間。」