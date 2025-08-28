快訊

NBA／尼克隊唐斯來台灣了！下午桃園3對3現身

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
唐斯（中）來台。圖／雲豹提供
NBA球星唐斯（Karl-Anthony Towns）今天清晨抵達台灣，雖是一早的班機，仍有許多球迷到桃園國際機場接機，展現滿滿的寶島熱情。

唐斯本周末聯手兩屆NBA總冠軍暨總決賽MVP雷納德（Kawhi Leonard），兩位NBA球星將舉行特別籃球盛會「可愛豹擊」，桃園台啤永豐雲豹隊當家球星高錦瑋和林信寬等台灣好手也將同場。

「可愛豹擊」活動是其亞洲巡迴的一站，由The Asian Tournament（TAT）與桃園台啤永豐雲豹共同主辦，活動包括5對5、雷納德小學堂、技術挑戰賽、1對1無限接力賽和賽後擊掌會，唐斯將攜手雷納德以特別嘉賓身份登場。

唐斯今天率先抵台，今天下午還將現身大溪威斯汀度假酒店的「Westin Cup」威斯汀盃三對三籃球挑戰賽，現場觀戰並參與閉幕式。

唐斯來台。圖／雲豹提供
尼克 Karl-Anthony Towns

