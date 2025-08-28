聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／尼克隊唐斯來台灣了！下午桃園3對3現身
NBA球星唐斯（Karl-Anthony Towns）今天清晨抵達台灣，雖是一早的班機，仍有許多球迷到桃園國際機場接機，展現滿滿的寶島熱情。
唐斯本周末聯手兩屆NBA總冠軍暨總決賽MVP雷納德（Kawhi Leonard），兩位NBA球星將舉行特別籃球盛會「可愛豹擊」，桃園台啤永豐雲豹隊當家球星高錦瑋和林信寬等台灣好手也將同場。
「可愛豹擊」活動是其亞洲巡迴的一站，由The Asian Tournament（TAT）與桃園台啤永豐雲豹共同主辦，活動包括5對5、雷納德小學堂、技術挑戰賽、1對1無限接力賽和賽後擊掌會，唐斯將攜手雷納德以特別嘉賓身份登場。
唐斯今天率先抵台，今天下午還將現身大溪威斯汀度假酒店的「Westin Cup」威斯汀盃三對三籃球挑戰賽，現場觀戰並參與閉幕式。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言