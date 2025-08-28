快訊

拿石油危機做比較 美財長：99%晶片在台製造是國家風險

通勤時間！東京JR上野站新幹線車廂內「行動電源起火」 導致1人受傷

台南早產兒今早轉院林口長庚！她懇求國1駕駛禮讓救護車「避免呼吸管掉落」

NBA／尼克隊球星湯斯抵台 桃機秀中文為球迷簽名

中央社／ 桃園機場28日電
美國職籃NBA紐約尼克隊明星中鋒湯斯。圖／美聯社
美國職籃NBA紐約尼克隊明星中鋒湯斯。圖／美聯社

美國職籃NBA紐約尼克隊明星中鋒湯斯今天清晨搭機抵台，數十名球迷特別前往桃園國際機場接機，有民眾向他高喊Welcome to Taiwan，湯斯除了以中文回應「謝謝」也熱情的為球迷們簽名。

紐約尼克隊明星中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）搭乘中華航空CI7班機於清晨5時9分抵達桃園國際機場，桃園台啤永豐雲豹隊也派員前往接機，並表示湯斯下午將出席TPBL台啤雲豹威斯汀盃3對3籃球挑戰賽等活動。

雖然是清晨班機且球隊並沒有公開湯斯的抵台時間，但仍然有數十名熱情球迷，特別到桃機歡迎這名NBA球星，有返台民眾看到湯斯特別向他高喊Welcome to Taiwan，湯斯也特別以中文回覆「謝謝」，面對接機球迷們精心製作的手拿板，以及準備的球衣、球員卡等，湯斯也一一為球迷們簽名，相當親切。

在台北市就讀大學的球迷陳同學表示，已經很久沒有NBA線上球員受邀到台灣，身為尼克隊的球迷一定要來接機，因為不確定是哪一班，所以他從清晨3時40分許就抵達桃機等待，他特別欣賞尼克隊強悍的球賽風格，且湯斯在季後賽表現優異，他特別準備了球員卡希望能獲得簽名。

現年29歲的湯斯已經在NBA打滾10個賽季，去年透過交易轉戰尼克隊後，再次繳出場均24.4分、12.8籃板的明星級數據，不僅如願入選全明星賽，還成為NBA最佳陣容第3隊的一員，並幫助尼克打進東區冠軍賽，可惜最終不敵印第安那溜馬隊，與總冠軍賽舞台擦肩而過。

延伸閱讀

桃機全新航班資訊顯示系統受肯定 奪英美國際設計金獎

NBA／找上知名投籃教練特訓 雷霆霍姆葛倫劍指全面升級

NBA／從73勝亞軍到不朽王朝 名人堂球星直言：KD拯救了勇士

NBA／「你是柯瑞的昂貴背包」？ 格林駁斥揮拳波爾傳聞

相關新聞

NBA／找上知名投籃教練特訓 雷霆霍姆葛倫劍指全面升級

根據NBA官網報導，奧克拉荷馬雷霆新生代獨角獸霍姆葛倫（Chet Holmgren）在休賽季專注於加強投籃，與知名投籃教練漢倫（Drew Hanlen）密切合作，期望能為球隊再創佳績。 漢倫曾指

NBA／「你是柯瑞的昂貴背包」？ 格林駁斥揮拳波爾傳聞

金州勇士格林（Draymond Green）在2022-23賽季開季前訓練營中，因訓練發生口角並重拳波爾（Jordan Poole），畫面曝光後震驚籃壇。本周格林一則爆紅貼文聲稱揭露了當時爭執的導火線

WNBA／里斯成聯盟最大反派 歐尼爾力挺：想起當年的我

WNBA天空隊球星里斯（Angel Reese）爭議不斷，經常被拿來與狂熱隊超級球星克拉克（Caitlin Clark）做比較，被媒體和球迷們視為反派。對此，NBA傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille

NBA／從73勝亞軍到不朽王朝 名人堂球星直言：KD拯救了勇士

底特律活塞傳奇、名人堂球星湯瑪斯（Isiah Thomas）近日作客《The Draymond Green Show》，表達杜蘭特（Kevin Durant）當初的加盟，徹底改變了勇士的命運，讓這支球

NBA／哈利伯頓搶七阿基里斯腱撕裂 致電KD獲啟發：沒有後悔

印第安那溜馬隊上賽季在不被看好情況下一路挺進總冠軍賽，與奧克拉荷馬雷霆鏖戰到第七戰，最終與冠軍擦肩而過。然而當家少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在搶七大戰卻遭逢重大打擊，不幸右腳阿基

NBA／義大利高砲塔蓋里納利仍未放棄 盼以老將身分重返聯盟

現年37歲的義大利高砲塔蓋里納利（Danilo Gallinari）自2023–2024年賽季效力於密爾瓦基公鹿後就未再出賽，不過他並未放棄重返NBA的希望，近日受訪時表示，仍期待能在NBA再待一年。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。