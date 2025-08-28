NBA／尼克隊球星湯斯抵台 桃機秀中文為球迷簽名

美國職籃NBA紐約尼克隊明星中鋒湯斯今天清晨搭機抵台，數十名球迷特別前往桃園國際機場接機，有民眾向他高喊Welcome to Taiwan，湯斯除了以中文回應「謝謝」也熱情的為球迷們簽名。

紐約尼克隊明星中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）搭乘中華航空CI7班機於清晨5時9分抵達桃園國際機場，桃園台啤永豐雲豹隊也派員前往接機，並表示湯斯下午將出席TPBL台啤雲豹威斯汀盃3對3籃球挑戰賽等活動。

雖然是清晨班機且球隊並沒有公開湯斯的抵台時間，但仍然有數十名熱情球迷，特別到桃機歡迎這名NBA球星，有返台民眾看到湯斯特別向他高喊Welcome to Taiwan，湯斯也特別以中文回覆「謝謝」，面對接機球迷們精心製作的手拿板，以及準備的球衣、球員卡等，湯斯也一一為球迷們簽名，相當親切。

在台北市就讀大學的球迷陳同學表示，已經很久沒有NBA線上球員受邀到台灣，身為尼克隊的球迷一定要來接機，因為不確定是哪一班，所以他從清晨3時40分許就抵達桃機等待，他特別欣賞尼克隊強悍的球賽風格，且湯斯在季後賽表現優異，他特別準備了球員卡希望能獲得簽名。

現年29歲的湯斯已經在NBA打滾10個賽季，去年透過交易轉戰尼克隊後，再次繳出場均24.4分、12.8籃板的明星級數據，不僅如願入選全明星賽，還成為NBA最佳陣容第3隊的一員，並幫助尼克打進東區冠軍賽，可惜最終不敵印第安那溜馬隊，與總冠軍賽舞台擦肩而過。