NBA／找上知名投籃教練特訓 雷霆霍姆葛倫劍指全面升級

根據NBA官網報導，奧克拉荷馬雷霆新生代獨角獸霍姆葛倫（Chet Holmgren）在休賽季專注於加強投籃，與知名投籃教練漢倫（Drew Hanlen）密切合作，期望能為球隊再創佳績。

漢倫曾指導過塞爾提克球星泰托姆（Jayson Tatum）、76人隊中鋒安比德（Joel Embiid）、年輕後衛馬克西（Tyrese Maxey）、熱火「一哥」赫洛（Tyler Herro）以及溜馬當家少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）等人，「整個夏天我都在練投籃，甚至在來這之前也和Drew一起訓練。持續強化平衡感，學習如何在對抗中保持穩定，放慢動作節奏。」

他強調漢倫的細膩教學讓自己受益良多，「細節非常重要。兩個人可以做出一樣的動作，但只有做到極致才能真正有效。Drew不會放過任何細節，如果他看到問題，就一定會糾正。」

雖然投籃是首要進步方向，但霍姆格倫坦言這只是他新賽季諸多目標之一，「我有很多個人目標，但最重要的是要持續進步、變得更好，如果沒有做到，其他一切都無法實現。」

雷霆在奪冠後展現長遠規劃，先後與26歲的一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）簽下4年2.85億美元大約，與主力前鋒「J-Dub」威廉斯（Jalen Williams）達成5年新秀頂薪延長合約，最高總值可達2.87億美元（約新台幣84億），再和霍姆葛倫（Chet Holmgren）簽5年2.5億美元，三人的延長合約加起來高達8.22億美元（約新台幣240億）。

其中威廉斯與霍姆格倫的延長合約均占球隊薪資上限25%，但2026-27球季的薪資結構仍保有彈性，與第二層豪華稅仍有1600萬美元差距，讓球團在補強上保留操作空間。

憑藉年輕核心的續約保障，加上板凳群由多名具潛力的球員組成，以及手握大量未來首輪籤，雷霆仍被視為新賽季奪冠大熱門之一。總教練戴格諾（Mark Daigneault）也已續約至2027年，完整的輪替架構將持續推進球隊的爭冠藍圖。