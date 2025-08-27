WNBA／里斯成聯盟最大反派 歐尼爾力挺：想起當年的我

WNBA天空隊球星里斯（Angel Reese）爭議不斷，經常被拿來與狂熱隊超級球星克拉克（Caitlin Clark）做比較，被媒體和球迷們視為反派。對此，NBA傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）提到自己如何幫助里斯度過難關。

歐尼爾在節目上提到對里斯的看法，「里斯讓我想起當年的自己，她就是用她的方式打球，不在乎外界說什麼，不在乎別人怎麼想，她打球時有一種特別的精神和狠勁，這點是我非常尊敬她的地方。」

里斯大學時期就受到關注，有許多負面評論纏身，儘管沒有影響到她的表現，但有一次她差點對大學教練情緒失控。歐尼爾透露，「她和教練有過一點爭執，當時準備要爆發，我只好打電話勸她。」

里斯(右)。 美聯社

歐尼爾希望成為里斯的導師，「年輕人往往不知道即將面對的事，我們都經歷過，如果想更輕鬆度過，那就要聽老大哥們的建議，她一直很用心聽。」

前NFL四分衛葛里芬（Robert Griffin III）曾公開批評里斯，後來歐尼爾威脅葛里芬要揍他，歐尼爾解釋，「我不會每次都替她撐腰，但那傢伙（葛里芬）太過分了。而且當時她身邊沒什麼人幫她，所以我必須讓他知道該收手，那感覺已經像在霸凌。」

現年23歲的里斯本季出賽27場，平均繳出14.3分、12.4籃板、3.7助攻、1.4抄截與0.6阻攻，投籃命中率45.8%。