NBA／從73勝亞軍到不朽王朝 名人堂球星直言：KD拯救了勇士

底特律活塞傳奇、名人堂球星湯瑪斯（Isiah Thomas）近日作客《The Draymond Green Show》，表達杜蘭特（Kevin Durant）當初的加盟，徹底改變了勇士的命運，讓這支球隊的歷史地位被正式奠定，「KD那年夏天加盟，真正拯救了你們的歷史地位。」

湯瑪斯在節目上直言勇士在2016–17年賽季夏天之前，正處於一個岔路口，「我要說一句大膽的話，希望這不會惹你不高興。在KD加盟之前，你們可能會被記住成一支73勝9負，卻在總決賽3：1領先下被騎士逆轉的球隊，那會是NBA總決賽史上最大的崩盤之一。那樣的話，你們的歷史地位會完全不同。」

湯瑪斯強調，若不是杜蘭特的到來，勇士的73勝賽季可能僅被世人記為一次「最慘痛的失敗」。但因杜蘭特的兩冠加持，勇士王朝才被正式銘刻在NBA的歷史中，「KD那年夏天加盟，真正拯救了你們的籃球傳承。接下來你們贏了兩個總冠軍，如今勇士的王朝、還有你們將進入名人堂的地位，全都被鞏固下來了。」

杜蘭特在2015-16年賽季西區決賽被勇士隊以4：3完成大逆轉後，以自由球員身分加盟勇士，與柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）和格林（Draymond Green）組成NBA近代最具代表性的王朝之一。加盟首年，勇士立刻奪下總冠軍，並在隔年完成二連霸，杜蘭特兩度榮膺總決賽MVP。

事實上，湯瑪斯的言論也觸及多年來的爭論，批評者認為，杜蘭特加入的是一支已成型的爭冠球隊；支持者則相信，正是杜蘭特的存在，把勇士提升到前所未有的高度，確保了他們的王朝統治。無論外界如何看待，杜蘭特的到來確實讓勇士在8年間拿下4座總冠軍，並6度打進總決賽。

如今杜蘭特已轉戰至休士頓火箭，但他在勇士的歲月依然是職業生涯中最具爭議、同時也是最輝煌的篇章。湯瑪斯的話也再次凸顯杜蘭特在勇士歷史中所扮演的關鍵角色。