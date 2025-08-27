快訊

台鹽綠能弊案 鴻暉每月匯4萬給蘇坤煌前妻！她稱「是贍養費」

獨／釀全台863人受害…檢破恐怖偷拍暗網 淫魔遭重判16年

普發一萬完成朝野黨團協商！ 特別預算公布後一個月內發放

NBA／從73勝亞軍到不朽王朝 名人堂球星直言：KD拯救了勇士

聯合新聞網／ 實習記者曾奕鈞／綜合報導
KD加入勇士後連拿2座總冠軍與FMVP。 路透
KD加入勇士後連拿2座總冠軍與FMVP。 路透

底特律活塞傳奇、名人堂球星湯瑪斯（Isiah Thomas）近日作客《The Draymond Green Show》，表達杜蘭特（Kevin Durant）當初的加盟，徹底改變了勇士的命運，讓這支球隊的歷史地位被正式奠定，「KD那年夏天加盟，真正拯救了你們的歷史地位。」

湯瑪斯在節目上直言勇士在2016–17年賽季夏天之前，正處於一個岔路口，「我要說一句大膽的話，希望這不會惹你不高興。在KD加盟之前，你們可能會被記住成一支73勝9負，卻在總決賽3：1領先下被騎士逆轉的球隊，那會是NBA總決賽史上最大的崩盤之一。那樣的話，你們的歷史地位會完全不同。」

湯瑪斯強調，若不是杜蘭特的到來，勇士的73勝賽季可能僅被世人記為一次「最慘痛的失敗」。但因杜蘭特的兩冠加持，勇士王朝才被正式銘刻在NBA的歷史中，「KD那年夏天加盟，真正拯救了你們的籃球傳承。接下來你們贏了兩個總冠軍，如今勇士的王朝、還有你們將進入名人堂的地位，全都被鞏固下來了。」

杜蘭特在2015-16年賽季西區決賽被勇士隊以4：3完成大逆轉後，以自由球員身分加盟勇士，與柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）和格林（Draymond Green）組成NBA近代最具代表性的王朝之一。加盟首年，勇士立刻奪下總冠軍，並在隔年完成二連霸，杜蘭特兩度榮膺總決賽MVP。

事實上，湯瑪斯的言論也觸及多年來的爭論，批評者認為，杜蘭特加入的是一支已成型的爭冠球隊；支持者則相信，正是杜蘭特的存在，把勇士提升到前所未有的高度，確保了他們的王朝統治。無論外界如何看待，杜蘭特的到來確實讓勇士在8年間拿下4座總冠軍，並6度打進總決賽。

如今杜蘭特已轉戰至休士頓火箭，但他在勇士的歲月依然是職業生涯中最具爭議、同時也是最輝煌的篇章。湯瑪斯的話也再次凸顯杜蘭特在勇士歷史中所扮演的關鍵角色。

勇士 Kevin Durant Stephen Curry Klay Thompson Draymond Green

相關新聞

NBA／哈利伯頓搶七阿基里斯腱撕裂 致電KD成啟發：沒有後悔

印第安那溜馬隊上賽季在不被看好情況下一路挺進總冠軍賽，與奧克拉荷馬雷霆鏖戰到第七戰，最終與冠軍擦肩而過。然而當家少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在搶七大戰卻遭逢重大打擊，不幸右腳阿基

NBA／義大利高砲塔蓋里納利仍未放棄 盼以老將身分重返聯盟

現年37歲的義大利高砲塔蓋里納利（Danilo Gallinari）自2023–2024年賽季效力於密爾瓦基公鹿後就未再出賽，不過他並未放棄重返NBA的希望，近日受訪時表示，仍期待能在NBA再待一年。

NBA／有望出征奧運？朗多轉戰腰旗美式足球被評為全美第1

現年39歲的朗多（Rajon Rondo）退休後找到事業第二春，近期轉戰腰旗美式足球，有媒體稱他目前是全美第一的腰旗橄欖球四分衛。 朗多在16年NBA生涯奪下2座總冠軍，以極高籃球智商和傳球能力

2025歐錦賽男籃賽程、戰績表一覽 約柯奇、唐西奇、字母哥頂尖對決

2025年歐錦賽將於8月27日盛大開打，賽事橫跨賽普勒斯、芬蘭、波蘭與拉脫維亞，金牌戰預定於9月14日在拉脫維亞首都里加登場。總共有24支歐洲強權參賽，將分為4組進行小組循環賽，分組前4名將晉級16強

WNBA／將出專屬簽名鞋 克拉克打造專屬標誌

大學時期改寫無數紀錄的球星克拉克（Caitlin Clark），進入WNBA後仍話題不斷，今年夏天她再迎接另項里程碑，知...

NBA／無懼人手爆滿！獨行俠想用27.5億合約綁定鋒線悍將

根據知名資深記者史坦（Marc Stein）報導，達拉斯獨行俠正接近與華盛頓（P.J. Washington）達成一份為期4年、總值9000萬美元（約27.5億台幣）的延長合約。 華盛頓目前正處

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。