NBA／「你是柯瑞的昂貴背包」？ 格林駁斥揮拳波爾傳聞

聯合新聞網／ 實習記者曾奕鈞／綜合報導
格林否認網傳他對波爾說「你柯瑞的昂貴背包」才導致揮拳衝突的傳聞。 路透
格林否認網傳他對波爾說「你柯瑞的昂貴背包」才導致揮拳衝突的傳聞。 路透

金州勇士格林（Draymond Green）在2022-23賽季開季前訓練營中，因訓練發生口角並重拳波爾（Jordan Poole），畫面曝光後震驚籃壇。本周格林一則爆紅貼文聲稱揭露了當時爭執的導火線，讓網路出現新一波熱議，格林也隨即出面回應。

該傳聞指出，當時格林先挑釁了波爾，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）則鼓勵波爾要「為自己站出來」，隨後波爾反嗆格林是「你只是柯瑞（Stephen Curry）的昂貴背包」。據傳這句話直接引爆格林的怒火，導致格林出手相向。

對於這則說法，格林直接在Threads上貼出六個「帽子」表情符號，象徵「假消息」，並完全否認傳聞。

「33、34、35 歲，我仍然會學這些教訓。事情發生了，我就想『好吧，過去了就算了』，但後來發現我們真的沒辦法取得共識，這讓我意識到我們彼此之間很不一樣。雖然很低潮，但它也教會了我很多。」格林在訪談中補充，至今仍在從那件事中學習。

該事件過後，剛簽下4年延長合約的波爾表現不穩，最終在隔年夏天被交易至華盛頓巫師。格林也坦言，這段風波是自己職業生涯的低潮之一。

然而，波爾則鮮少談及此事。2022-23年賽季勇士止步季後賽第二輪後，當被問到與格林的關係時，波爾僅回應，「沒有答案。」雖然兩人曾攜手奪下2021-22年賽季總冠軍，但合作僅維持不到一年便劃下句點。

勇士 Jordan Poole Draymond Green

