NBA／哈利伯頓搶七阿基里斯腱撕裂 致電KD成啟發：沒有後悔

聯合新聞網／ 實習記者曾奕鈞／綜合報導
哈利伯頓透露曾致電KD尋求意見，不後悔帶傷上陣打搶七。 路透
印第安那溜馬隊上賽季在不被看好情況下一路挺進總冠軍賽，與奧克拉荷馬雷霆鏖戰到第七戰，最終與冠軍擦肩而過。然而當家少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在搶七大戰卻遭逢重大打擊，不幸右腳阿基里斯腱撕裂重傷，導致賽季以悲劇收場，並確定將缺席整個2025–26年賽季。

即便如此，哈利伯頓並不後悔帶傷上場。哈利伯頓透露，自己在第五戰受傷後就曾向2019年總決賽同樣遭遇跟腱撕裂的杜蘭特（Kevin Durant）諮詢意見。

「不，絕對不會後悔。我老實說，在第五戰MRI結果出來後，我就打給KD。我問他：『兄弟，你有沒有後悔在受傷那場比賽上場？』他說：『沒有，一點也不後悔。』所以聽到他這麼說，心情反而更踏實。沒有後悔，兄弟。」哈利伯頓在參加《Impaulsive》Podcast 節目時表示。

哈利伯頓強調，只要雙腳還能站立，就沒有任何事情能阻止他在第七戰上場，而哈利伯頓也確實在短短7分鐘的上場時間裡投進三記三分球，攻下9分，展現出絕佳的職業精神與拚戰意志。

外界或許有人質疑溜馬隊允許主將帶傷出賽，但在NBA這樣競爭激烈的聯盟裡，爭奪總冠軍的機會本就難能可貴。對哈利伯頓而言，為冠軍夢想賭上一切，並沒有遺憾。

Kevin Durant Tyrese Haliburton

