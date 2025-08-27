聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／哈利伯頓搶七阿基里斯腱撕裂 致電KD成啟發：沒有後悔
印第安那溜馬隊上賽季在不被看好情況下一路挺進總冠軍賽，與奧克拉荷馬雷霆鏖戰到第七戰，最終與冠軍擦肩而過。然而當家少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在搶七大戰卻遭逢重大打擊，不幸右腳阿基里斯腱撕裂重傷，導致賽季以悲劇收場，並確定將缺席整個2025–26年賽季。
即便如此，哈利伯頓並不後悔帶傷上場。哈利伯頓透露，自己在第五戰受傷後就曾向2019年總決賽同樣遭遇跟腱撕裂的杜蘭特（Kevin Durant）諮詢意見。
「不，絕對不會後悔。我老實說，在第五戰MRI結果出來後，我就打給KD。我問他：『兄弟，你有沒有後悔在受傷那場比賽上場？』他說：『沒有，一點也不後悔。』所以聽到他這麼說，心情反而更踏實。沒有後悔，兄弟。」哈利伯頓在參加《Impaulsive》Podcast 節目時表示。
哈利伯頓強調，只要雙腳還能站立，就沒有任何事情能阻止他在第七戰上場，而哈利伯頓也確實在短短7分鐘的上場時間裡投進三記三分球，攻下9分，展現出絕佳的職業精神與拚戰意志。
外界或許有人質疑溜馬隊允許主將帶傷出賽，但在NBA這樣競爭激烈的聯盟裡，爭奪總冠軍的機會本就難能可貴。對哈利伯頓而言，為冠軍夢想賭上一切，並沒有遺憾。
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言