NBA／37歲高砲塔蓋里納利仍未放棄 盼以老將身分重返聯盟

現年37歲的義大利高砲塔蓋里納利（Danilo Gallinari）自2023–2024年賽季效力於密爾瓦基公鹿後就未再出賽，不過他並未放棄重返NBA的希望，近日受訪時表示，仍期待能在NBA再待一年。

「我總是抱有希望。如果要回去，那就是以老將身分。我不會打太多時間，而是成為一個能帶來幫助的存在。」蓋里納利說道。

值得一提的是，雖然蓋里納利長年都渴望回到自己起步的奧林匹亞米蘭隊，但他坦言這個可能性正逐漸降低，「我不是說完全不可能，但我認為機會非常非常低。時間越久，情況就越複雜。要回米蘭，你必須被需要。即便在NBA的最後幾年，我也想過回去，但不是我想回就能成行。這需要雙方的意願。」

蓋里納利透露，即便在NBA生涯期間以及近期，他也曾接收到來自其他歐洲球隊的邀約，但米蘭始終沒有主動聯繫。

蓋里納利在2006–07賽季的甲級聯賽代表米蘭奧林匹亞。在甲級聯賽的第一個賽季，蓋里納利憑藉優異的表現而獲選「義甲聯賽U22最佳球員」，34場例行賽裡，場均能攻下10.9分、4.0籃板、1.7抄截、1助攻的成績，而8場季後賽場均能取得11.5分、3.7籃板、2.1抄截和0.9助攻，在賽季期間，甚至贏得了2007年義大利全明星賽三分球大賽冠軍。

2023–2024年賽季，蓋里納利先後效力巫師、活塞與公鹿，共出賽49場，上場12.9分鐘，繳出5.7分、2.2籃板、1.1助攻，三分命中率達32.3%的成績。

本季蓋里納利轉戰波多黎各聯賽，率領巴亞蒙牛仔隊（Bayamon Vaqueros） 奪下總冠軍，榮膺總決賽MVP。目前蓋里納利已加入義大利國家隊，並表示這將會是自己最後一次參加國際賽。