NBA／有望出征奧運？朗多轉戰腰旗美式足球被評為全美第1

聯合新聞網／ 綜合報導
朗多改打腰旗美式足球。截圖自影片畫面
朗多改打腰旗美式足球。截圖自影片畫面

現年39歲的朗多（Rajon Rondo）退休後找到事業第二春，近期轉戰腰旗美式足球，有媒體稱他目前是全美第一的腰旗橄欖球四分衛。

朗多在16年NBA生涯奪下2座總冠軍，以極高籃球智商和傳球能力聞名，生涯場均9.8分7.9助攻1.6抄截，拿過3次助攻王、1次抄截王。

朗多退休後改打腰旗美式足球，精華片段被瘋傳，畫面顯示他手臂力量驚人，腳步敏捷，甚至有多個知名推特帳號稱，他是腰旗美式足球全美第1的四分衛，有望代表美國出征2028年洛杉磯奧運。

不過這個全美第一的說法尚未得到證實，美國腰旗美式足球官方帳號甚至提出質疑，標註隆多並寫道：「我們很想親眼看看你的身手！」

Rajon Rondo

