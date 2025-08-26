2025歐錦賽男籃賽程、戰績表一覽 約柯奇、唐西奇、字母哥頂尖對決

2025年歐錦賽將於8月27日盛大開打，賽事橫跨賽普勒斯、芬蘭、波蘭與拉脫維亞，金牌戰預定於9月14日在拉脫維亞首都里加登場。總共有24支歐洲強權參賽，將分為4組進行小組循環賽，分組前4名將晉級16強展開淘汰賽。

雖然本屆賽事與奧運資格無關，但對於各國球迷來說，這依然是一場國與國之間激烈對抗，特別是在NBA日益全球化的時代，許多現役球星都會披上國家隊戰袍出征，包括金塊「地表最強中鋒」約柯奇（Nikola Jokic）、「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、「斯洛維尼亞金童」唐西奇（Luka Doncic）等，都將全力以赴爭取國家隊最高榮耀。

歐錦賽男籃預賽賽程表（台灣時間）

歐錦賽男籃預賽戰績表

各國參賽的現役NBA球員點將

塞爾維亞：約柯奇（Nikola Jokic，金塊）、波格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic，快艇）、約維奇（Nikola Jovic，熱火）、武克契維奇（Tristan Vukcevic，巫師）。 德國：華格納（Franz Wagner，魔術）、施羅德（Dennis Schroder，國王）、席爾瓦（Tristan da Silva，魔術）。 法國：里薩赫（Zaccharie Risacher，老鷹）、亞布塞萊（Guerschon Yabusele，尼克）、薩爾（Alex Sarr，巫師）、庫里巴利（Bilal Coulibaly，巫師）。 斯洛維尼亞：唐西奇（Luka Doncic，湖人）。 希臘：安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo，公鹿）。 芬蘭：馬卡南（Lauri Markkanen，爵士）。 蒙特內哥羅：佛西維奇（Nikola Vucevic，公牛）。 拉脫維亞：波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis，老鷹）。 土耳其：森根（Alperen Sengun，火箭）、波納（Adem Bona，76人）。 立陶宛：瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas，金塊）。 波士尼亞：諾基奇（Jusuf Nurkic，爵士）。 以色列：阿夫迪賈（Deni Avdija，拓荒者）。 西班牙：艾爾達瑪（Santi Aldama，灰熊） 義大利：豐泰奇歐（Simone Fontecchio，熱火）。 喬治亞：畢塔吉（Goga Bitadze，魔術）、瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili，暴龍）。 捷克：雷吉奇（Vit Krejci，老鷹）。 葡萄牙：克塔（Neemias Queta，塞爾蒂克）。 瑞典：拉爾森（Pelle Larsson，熱火）。

未出賽的現役NBA球員

法國：溫班亞瑪（Victor Wembanyama，馬刺）、戈貝爾（Rudy Gobert，灰狼）。 德國：哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein，雷霆）、M.華格納（Moritz Wagner，魔術）、克萊柏（Maxi Kleber，湖人）。 立陶宛：沙波尼斯（Domantas Sabonis，國王）、布澤利斯（Matas Buzelis，公牛）。 義大利：迪文森佐（Donte DiVincenzo，灰狼）。 英國：阿努諾比（OG Anunoby，尼克）。 比利時：卡瑪拉（Toumani Camara，拓荒者）。 波蘭：索漢（Jeremy Sochan，馬刺）。

未打進歐錦賽的現役NBA球員