WNBA／將出專屬簽名鞋 克拉克打造專屬標誌

大學時期改寫無數紀錄的球星克拉克（Caitlin Clark），進入WNBA後仍話題不斷，今年夏天她再迎接另項里程碑，知名運動品牌Nike宣布克拉克成為最新簽名鞋運動員，進一步擴展品牌與這位當今最受矚目、最具影響力、同時充滿熱情的運動員之一的合作關係，並發表由兩個「C」組成的個人專屬簽名標誌。

憑藉獨特的的球風和鮮明的個人特質，克拉克的影響力跨越文化與社群，讓偉大變得不在遙不可及。她啟發孩子們勇敢上場，也吸引無數球迷為她喝彩，如今成為品牌簽名鞋運動員，2022年加入Nike運動員的她說：「Nike的簽名鞋陣容匯聚了史上最偉大的球員，我非常自豪能夠與世界上最頂尖的運動員們並肩。我很期待與大家分享我們共同打造的第一個成果。」

克拉克的專屬簽名標誌也問世，這是她和品牌設計團隊一同打造的成果，兩個交織的「C」象徵與全球球迷之間的緊密聯結，旨在激勵新一代熱愛籃球的年輕人。

這一標誌將首次出現在全新的運動生活與賽場核心單品系列中，延續克拉克對運動與風格的理解，強調舒適、功能與簡潔設計，克拉克說：「對我而言，這不僅僅是一個標誌，而是夢想成真。人們常說要在籃球場上留下自己的印記，而這就是我實現目標的一種方式。」

克拉克即將推出的個人標誌系列將涵蓋適合各年齡段運動員的核心單品，包括 T 恤、連帽上衣、短褲和長褲，首款簽名鞋及完整服飾系列將於2026年正式亮相。