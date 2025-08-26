快訊

傻眼！陳奕迅來台活動前2日突宣布取消 荒唐理由曝光

衛福部長邱泰源已在打包辦公室？ 傳他先接任「代理部長」

泓德能源總座100萬元交保 股價重創「市值蒸發183億」公司發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／無懼人手爆滿！獨行俠想用27.5億合約綁定鋒線悍將

聯合新聞網／ 綜合外電報導
獨行俠預計用4年9000萬美元的延長合約續留華盛頓。 路透社
獨行俠預計用4年9000萬美元的延長合約續留華盛頓。 路透社

根據知名資深記者史坦（Marc Stein）報導，達拉斯獨行俠正接近與華盛頓（P.J. Washington）達成一份為期4年、總值9000萬美元（約27.5億台幣）的延長合約。

華盛頓目前正處於3年合約最後1年，本季薪資為1410萬美元，預計明年成為完全自由球員。然而，獨行俠打算用鳥權留人，提供年均約2250萬美元的續約條件，避免華盛頓進入自由市場。雖然這份合約並非頂薪，但在輪替壓力增加、上場時間恐被壓縮的情況下，華盛頓要爭取頂薪的可能性極低。

獨行俠今年夏天操作頻繁，先是給中鋒葛佛（Daniel Gafford）完成一紙多年延長合約，又選中新科狀元佛雷格（Cooper Flagg），加上陣中已有戴維斯（Anthony Davis）、萊夫利二世（Dereck Lively II）、鮑威爾（Dwight Powell）、馬歇爾（Naji Marshall）、馬丁（Caleb Martin）等多名鋒線，前場陣容可謂兵多將廣。

隨著戴維斯預計鎮守大前鋒位置，中鋒將在葛佛與萊夫利二世之間競爭，華盛頓則需與馬歇爾、馬丁以及狀元新秀佛雷格競爭小前鋒或替補大前鋒的上場時間。

雖然輪替人手爆滿，但華盛頓仍被視為球隊的重要拼圖，尤其在2024年季後賽，他的防守與多功能性幫助球隊一路殺進總冠軍賽。

2024-25年賽季，華盛頓平均繳出14.7分、7.8籃板、2.3助攻的表現，雖因傷缺席25場比賽，但數據未能完全體現他的場上影響力，特別是在防守端的價值。

得一提的是，不少專家曾推測湖人可能追逐華盛頓或葛佛，期望唐西奇（Luka Dončić）與舊隊友重聚，但史坦已經證實獨行俠無意放人。

相關新聞

NBA／詹皇聯手柯瑞無望！湖人對交易巴特勒、庫明加不感興趣

根據報導，洛杉磯湖人對於透過交易換取勇士前鋒巴特勒（Jimmy Butler）或庫明加（Jonathan Kuminga）並不感興趣，即使這些方案牽涉到當家球星詹姆斯（LeBron James）。

歐錦賽／熱身賽慘敗塞爾維亞後唐西奇動怒 隊友：他是我們的領袖

斯洛維尼亞上周在歐錦賽熱身賽面對由約柯奇（Nikola Jokic）領軍的強敵塞爾維亞，最終以72比106整整慘輸34分，吞下宛如噩夢般的敗仗。 球隊靈魂人物唐西奇（Luka Doncic）全場

WNBA／將出專屬簽名鞋 克拉克打造專屬標誌

大學時期改寫無數紀錄的球星克拉克（Caitlin Clark），進入WNBA後仍話題不斷，今年夏天她再迎接另項里程碑，知...

NBA／無懼人手爆滿！獨行俠想用27.5億合約綁定鋒線悍將

根據知名資深記者史坦（Marc Stein）報導，達拉斯獨行俠正接近與華盛頓（P.J. Washington）達成一份為期4年、總值9000萬美元（約27.5億台幣）的延長合約。 華盛頓目前正處

NBA／告別8年NBA生涯！柯瑞妹夫加盟以色列球隊

曾在2022年隨金州勇士奪冠的柯瑞妹夫李（Damion Lee），如今將告別征戰8年的NBA賽場，將正式展開海外生涯。根據消息，現年32歲的李近日與以色列聯賽球隊奈斯茨奧納（Ironi Ness Zi

NBA／美洲盃多阿之戰衝突各罰76萬 馬刺小將遭禁賽2場

多明尼加與阿根廷先前在美洲盃小組賽的比賽結束之後爆發鬥毆衝突，如今FIBA的懲處判決出爐，與金州勇士簽下雙向合約的瓊斯（David Jones-Garcia）因身為當事者遭FIBA禁賽2場。 除

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。