聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／無懼人手爆滿！獨行俠想用27.5億合約綁定鋒線悍將
根據知名資深記者史坦（Marc Stein）報導，達拉斯獨行俠正接近與華盛頓（P.J. Washington）達成一份為期4年、總值9000萬美元（約27.5億台幣）的延長合約。
華盛頓目前正處於3年合約最後1年，本季薪資為1410萬美元，預計明年成為完全自由球員。然而，獨行俠打算用鳥權留人，提供年均約2250萬美元的續約條件，避免華盛頓進入自由市場。雖然這份合約並非頂薪，但在輪替壓力增加、上場時間恐被壓縮的情況下，華盛頓要爭取頂薪的可能性極低。
獨行俠今年夏天操作頻繁，先是給中鋒葛佛（Daniel Gafford）完成一紙多年延長合約，又選中新科狀元佛雷格（Cooper Flagg），加上陣中已有戴維斯（Anthony Davis）、萊夫利二世（Dereck Lively II）、鮑威爾（Dwight Powell）、馬歇爾（Naji Marshall）、馬丁（Caleb Martin）等多名鋒線，前場陣容可謂兵多將廣。
隨著戴維斯預計鎮守大前鋒位置，中鋒將在葛佛與萊夫利二世之間競爭，華盛頓則需與馬歇爾、馬丁以及狀元新秀佛雷格競爭小前鋒或替補大前鋒的上場時間。
雖然輪替人手爆滿，但華盛頓仍被視為球隊的重要拼圖，尤其在2024年季後賽，他的防守與多功能性幫助球隊一路殺進總冠軍賽。
2024-25年賽季，華盛頓平均繳出14.7分、7.8籃板、2.3助攻的表現，雖因傷缺席25場比賽，但數據未能完全體現他的場上影響力，特別是在防守端的價值。
得一提的是，不少專家曾推測湖人可能追逐華盛頓或葛佛，期望唐西奇（Luka Dončić）與舊隊友重聚，但史坦已經證實獨行俠無意放人。
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言