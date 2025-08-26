NBA／無懼人手爆滿！獨行俠想用27.5億合約綁定鋒線悍將

根據知名資深記者史坦（Marc Stein）報導，達拉斯獨行俠正接近與華盛頓（P.J. Washington）達成一份為期4年、總值9000萬美元（約27.5億台幣）的延長合約。

華盛頓目前正處於3年合約最後1年，本季薪資為1410萬美元，預計明年成為完全自由球員。然而，獨行俠打算用鳥權留人，提供年均約2250萬美元的續約條件，避免華盛頓進入自由市場。雖然這份合約並非頂薪，但在輪替壓力增加、上場時間恐被壓縮的情況下，華盛頓要爭取頂薪的可能性極低。

獨行俠今年夏天操作頻繁，先是給中鋒葛佛（Daniel Gafford）完成一紙多年延長合約，又選中新科狀元佛雷格（Cooper Flagg），加上陣中已有戴維斯（Anthony Davis）、萊夫利二世（Dereck Lively II）、鮑威爾（Dwight Powell）、馬歇爾（Naji Marshall）、馬丁（Caleb Martin）等多名鋒線，前場陣容可謂兵多將廣。

隨著戴維斯預計鎮守大前鋒位置，中鋒將在葛佛與萊夫利二世之間競爭，華盛頓則需與馬歇爾、馬丁以及狀元新秀佛雷格競爭小前鋒或替補大前鋒的上場時間。

雖然輪替人手爆滿，但華盛頓仍被視為球隊的重要拼圖，尤其在2024年季後賽，他的防守與多功能性幫助球隊一路殺進總冠軍賽。

2024-25年賽季，華盛頓平均繳出14.7分、7.8籃板、2.3助攻的表現，雖因傷缺席25場比賽，但數據未能完全體現他的場上影響力，特別是在防守端的價值。

得一提的是，不少專家曾推測湖人可能追逐華盛頓或葛佛，期望唐西奇（Luka Dončić）與舊隊友重聚，但史坦已經證實獨行俠無意放人。