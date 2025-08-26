NBA／告別8年NBA生涯！柯瑞妹夫加盟以色列球隊

曾在2022年隨金州勇士奪冠的柯瑞妹夫李（Damion Lee），如今將告別征戰8年的NBA賽場，將正式展開海外生涯。根據消息，現年32歲的李近日與以色列聯賽球隊奈斯茨奧納（Ironi Ness Ziona）簽下為期一年的合約。

自2017年加入NBA以來，李生涯先後老鷹待過、勇士和太陽等隊，累積出賽335場，另外有24場季後賽經驗，平均每場貢獻7.8分、3.2籃板、1.3助攻，投籃命中率43.3%、三分命中率37.4%、罰球命中率高達88.1%。

柯瑞一家人。圖截自X

NBA Champ Damion Lee joins Nes Ziona for the 25/26 season! The swingman captured the NBA title with the Golden State Warriors and most recently played with the Phoenix Suns. Welcome to Israel @Dami0nLee & Good Luck with @ironinessziona! pic.twitter.com/Dga3cIaBVR — Sports Rabbi (@thesportsrabbi) 2025年8月23日

李曾因右膝半月板傷勢整季報銷，上季效力太陽期間，也因傷勢問題僅僅出賽25場，場均只有3.3分0.8籃板0.4助攻，三分命中率跌至生涯最差的24.3%。