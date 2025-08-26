NBA／詹皇聯手柯瑞無望！湖人對交易巴特勒、庫明加不感興趣

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
想看詹姆斯與柯瑞聯手，並非易事。 美聯社
根據報導，洛杉磯湖人對於透過交易換取勇士前鋒巴特勒（Jimmy Butler）或庫明加（Jonathan Kuminga）並不感興趣，即使這些方案牽涉到當家球星詹姆斯（LeBron James）。

報導指出，詹姆斯雖然已年滿40歲，但目前並未向球隊提出交易申請，也沒有打算離隊。他與湖人尚有一年合約在身，2025-26年賽季的薪資約為5260萬美元。

稍早，《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）透露，勇士隊在過去18個月內曾多次與湖人接觸，希望探討讓詹姆斯與柯瑞（Stephen Curry）聯手的可能性。然而，湖人方面對此並未採取行動。

勇士若希望湊足薪資，預估可能需要送出年薪5410萬美元的巴特勒作為交易主體，或搭配即將成為受限自由球員的庫明加。但湖人方面對巴特勒的大合約不感興趣，也不打算以庫明加為潛在建隊核心。

自2018年加盟以來，詹姆斯已為湖人效力7個賽季，並在2020年率隊拿下隊史第17座總冠軍。目前看來，湖人仍計劃圍繞詹姆斯和唐西奇打造爭冠陣容，顯然不太可能考慮交易他。

歐錦賽／熱身賽慘敗塞爾維亞後唐西奇動怒 隊友：他是我們的領袖

斯洛維尼亞上周在歐錦賽熱身賽面對由約柯奇（Nikola Jokic）領軍的強敵塞爾維亞，最終以72比106整整慘輸34分，吞下宛如噩夢般的敗仗。 球隊靈魂人物唐西奇（Luka Doncic）全場

NBA／告別8年NBA生涯！柯瑞妹夫加盟以色列球隊

曾在2022年隨金州勇士奪冠的柯瑞妹夫李（Damion Lee），如今將告別征戰8年的NBA賽場，將正式展開海外生涯。根據消息，現年32歲的李近日與以色列聯賽球隊奈斯茨奧納（Ironi Ness Zi

NBA／美洲盃多阿之戰衝突各罰76萬 馬刺小將遭禁賽2場

多明尼加與阿根廷先前在美洲盃小組賽的比賽結束之後爆發鬥毆衝突，如今FIBA的懲處判決出爐，與金州勇士簽下雙向合約的瓊斯（David Jones-Garcia）因身為當事者遭FIBA禁賽2場。 除

NBA／美國隊爆冷不敵烏拉圭 美洲盃小組賽恐遭淘汰出局

在2025年美洲盃小組賽中，美國隊意外以85比86爆冷敗給烏拉圭，吞下難堪的一場失利。 曾在NBA征戰279場比賽的加洛威（Langston Galloway）可說是這支美國隊陣中名號最響亮的一

NBA／唐西奇強化無球能力 湖人三劍客化學效應有望徹底激發

根據美媒報導，唐西奇（Luka Doncic）在休賽季的這段時間與教練團密切溝通，包括助理教練聖尚（Greg St. Jean）等，理解當詹姆斯（LeBron James）或里夫斯（Austin Re

