NBA／詹皇聯手柯瑞無望！湖人對交易巴特勒、庫明加不感興趣

根據報導，洛杉磯湖人對於透過交易換取勇士前鋒巴特勒（Jimmy Butler）或庫明加（Jonathan Kuminga）並不感興趣，即使這些方案牽涉到當家球星詹姆斯（LeBron James）。

報導指出，詹姆斯雖然已年滿40歲，但目前並未向球隊提出交易申請，也沒有打算離隊。他與湖人尚有一年合約在身，2025-26年賽季的薪資約為5260萬美元。

稍早，《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）透露，勇士隊在過去18個月內曾多次與湖人接觸，希望探討讓詹姆斯與柯瑞（Stephen Curry）聯手的可能性。然而，湖人方面對此並未採取行動。

勇士若希望湊足薪資，預估可能需要送出年薪5410萬美元的巴特勒作為交易主體，或搭配即將成為受限自由球員的庫明加。但湖人方面對巴特勒的大合約不感興趣，也不打算以庫明加為潛在建隊核心。

自2018年加盟以來，詹姆斯已為湖人效力7個賽季，並在2020年率隊拿下隊史第17座總冠軍。目前看來，湖人仍計劃圍繞詹姆斯和唐西奇打造爭冠陣容，顯然不太可能考慮交易他。