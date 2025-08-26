NBA／美洲盃多阿之戰衝突各罰76萬 馬刺小將遭禁賽2場

多明尼加與阿根廷先前在美洲盃小組賽的比賽結束之後爆發鬥毆衝突，如今FIBA的懲處判決出爐，與金州勇士簽下雙向合約的瓊斯（David Jones-Garcia）因身為當事者遭FIBA禁賽2場。

除了瓊斯外，多明尼加陣中還有3名球員也受到處分，蘇埃羅（Juan Suero）與葛雷洛（Juan Guerrero）各禁賽1場，而迪加多（Angel Delgado）同樣禁賽1場。

That's what started the brawl between Argentina and the Dominican Republic in the AmeriCup.

It seems someone from Argentina walks to David Jones-Garcia and the brawl startspic.twitter.com/wjm7DbSDME — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) 2025年8月25日

阿根廷方面，布雷桑（Gonzalo Bressan）被禁賽2場，瓦列特（Juan Pablo Vaulet）與卡法羅（Francisco Caffaro）則各被禁賽1場。

此外，FIBA對兩國籃協各處以20000元瑞士法郎罰款（約76萬台幣），阿根廷總教練普里吉奧尼（Pablo Prigioni）也被罰款2000瑞士法郎。

We got a brawl.... Dominican Rep. v Argentina, #sanantonio .... apparently Spurs' David Jones-Garcia was a part of this mix.... #nba #porvidapic.twitter.com/me5SYXmAkM — JeffGSpursKENS5 (@JeffGSpursZone) 2025年8月25日

儘管懲處已出，事件真相似乎仍撲朔迷離。根據比賽直播畫面，多明尼加在延長賽逆轉擊敗阿根廷後，雙方球員在場邊出現推擠與肢體衝突。影片中可見瓊斯情緒最為激動，甚至在衝突稍歇後仍出拳攻擊。

另有觀眾拍攝的影片顯示，布雷桑主動走向瓊斯及其隊友並以言語挑釁，隨後出手推人，引發瓊斯爆怒反擊，最終演變成雙方球員的肢體衝突。

Así fue el escándalo del final. pic.twitter.com/DnTAwIjOkN — Carlos Altamirano (@altamirano45) 2025年8月24日

賽後，瓊斯透過Instagram發表聲明為自己的行為致歉。他寫道：「暴力永遠不是答案。比賽結束後，一名阿根廷球員襲擊我，並對我隊友出言種族歧視，當下情緒失控，但我願為自己的行為負責。我向我的祖國、FIBA、聖安東尼奧馬刺隊以及阿根廷人民致上誠摯歉意。」

「作為拉丁裔，我們應該互相扶持、共同成長，繼續推動我們所熱愛的這項運動。雖然情緒一時失控，但這樣的經歷也幫助我成長、提升情緒管理能力。我會永遠以代表多明尼加為榮，並全力以赴。」

Declaraciones de David Jones García desde su cuenta en Instagram. 🫶🏽 @davidj8nes pic.twitter.com/XpMZN2B28q — Antonio Puesán (@antoniopuesan) 2025年8月25日

阿根廷媒體《BasquetPlus》則引述球員表示，瓊斯在比賽結束時對著失手關鍵球的馬可斯（Juan Marcos）當面慶祝挑釁，加上多明尼加球員早在開賽前就嘲笑阿根廷隊未能晉級2023年男籃世界盃，導致整場比賽火藥味十足。影片中也可見瓊斯在布雷桑接近時擺出挑釁姿勢，疑似升高緊張情勢。

FIBA已表示將不再對本事件發表更多評論，事實真相可能永遠無從得知。

前兩戰表現出色的瓊斯將缺席對尼加拉瓜一戰，以及後續淘汰賽的首場比賽。