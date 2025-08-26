快訊

NBA／美國隊爆冷不敵烏拉圭 美洲盃小組賽恐遭淘汰出局

聯合新聞網／ 綜合外電報導
爆冷擊敗美國隊，烏拉圭全隊興奮慶祝。 路透社
爆冷擊敗美國隊，烏拉圭全隊興奮慶祝。 路透社

在2025年美洲盃小組賽中，美國隊意外以85比86爆冷敗給烏拉圭，吞下難堪的一場失利。

曾在NBA征戰279場比賽的加洛威（Langston Galloway）可說是這支美國隊陣中名號最響亮的一位，他攻下全場最高的25分；而負責掌控美國隊進攻節奏的葛蘭特（Jerian Grant），是效力拓荒者的前鋒Jerami的哥哥，目前在希臘打球，他全場上陣24分鐘，繳出7分、7助攻、1籃板、1抄截與2次失誤的數據。

比賽最後時刻，烏拉圭展現絕佳執行力，維斯科維（Santiago Vescovi）轟下24分，羅德里奎茲（Joaquin Rodríguez）也砍進23分，兩人聯手攻下比賽最後決勝期的重要得分。

比賽最後1分18秒時，美國隊一度逆轉超前，但烏拉圭隨即打出4比0攻勢，再度奪回領先。卡瓦諾（Tyler Cavanaugh）雖在最後階段補進一球，將分差縮小至1分，但美國隊最後一擊未能命中，最終無力回天。

這是烏拉圭自2001年再度擊敗美國隊，球員可說是相當興奮，賽後在休息室大肆慶祝。

賽後，美國隊主帥西拉斯（Stephen Silas）對烏拉圭的表現給予高度評價，也坦承自己的球隊缺乏應有的緊迫感：「對手組織非常完整，打得非常拚。我們在這場比賽中，顯然缺乏贏球所需要的緊迫感。對手值得所有的讚賞，但我們自己也必須成為一支更好的球隊。」

加洛威則表示：「在這種情況下輸掉比賽，對我們來說真的很難受。我認為我們整體上有不錯的化學反應，大家都在努力找方法拚戰到底。但對方全場打得更拚、更堅決，他們的表現確實比我們好。」

加洛威(中)可說是這支美國隊陣中名號最響亮的一位，他攻下全場最高的25分。 路透社
加洛威(中)可說是這支美國隊陣中名號最響亮的一位，他攻下全場最高的25分。 路透社

美國隊在小組賽首戰面對巴哈馬時已經陷入苦戰，靠著延長賽一波猛攻才得以勝出，如今則是直接踢到鐵板；小組賽最後一戰美國隊將面對戰力排行榜居榜首的巴西隊，一旦落敗很可能將提前淘汰出局，陷入最難堪的境地。

在美洲盃歷史上，美國隊一共獲得7面金牌、1面銀牌和1次銅牌，銅牌正好就是出現在前一屆。

NBA／美國隊爆冷不敵烏拉圭 美洲盃小組賽恐遭淘汰出局

