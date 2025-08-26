NBA／唐西奇強化無球能力 湖人三劍客化學效應有望徹底激發

根據美媒報導，唐西奇（Luka Doncic）在休賽季的這段時間與教練團密切溝通，包括助理教練聖尚（Greg St. Jean）等，理解當詹姆斯（LeBron James）或里夫斯（Austin Reaves）持球時，自己能該如何發揮影響力，並加強了無球狀態下的接球投籃能力，以便更順利與兩人完美配合。

聖尚強調，訓練營將會是關鍵，「唐西奇在訓練營有更多機會和球隊一起磨合，對建立化學效應至關重要。詹姆斯和詹姆斯能花更多時間培養默契，對球隊非常有利。」

事實上，數據顯示了唐西奇仍有很大的提升空間。唐西奇上賽季接球投籃三分命中率達 36.9%，甚至略高於招牌的持球後撤步三分（36.0%），但在出手比例上卻有巨大差距，持球投籃佔比高達58%，接球投籃僅佔 12.7%。

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）曾於三月召集3人會談，提醒避免單純的「你攻一回、我攻一回」模式。「我們挑戰這3人在三人組合時，要打得更有力道、更有創意。如果我們幫你們設計場上環境，就不要每次都做一樣的動作，要把所有選項打活。」

值得一提的是，里夫斯就曾表示3人之間已有足夠信任，「詹姆斯和唐西奇都很無私，他們的傳球能力讓比賽更簡單。我們只要專注在每個回合做出最好的選擇，就能確保每一次進攻都有高質量的出手。」

湖人引進唐西奇，不僅是看中他的得分能力，更期待他在無球狀態下仍能懲罰防守；未來一段時間，唐西奇必須透過大量訓練，包括無球跑位與配合節奏，讓對手在比賽中的每一秒都不敢鬆懈。

對即將滿41歲的詹姆斯來說，減輕持球負擔是必然，而里夫斯也逐步展現組織能力，若唐西奇能成功轉型，湖人三巨頭的化學效應將有望被徹底激發。