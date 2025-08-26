快訊

海鮮攤收養浪浪！「18隻三代同堂」化身招財貓報恩 萌翻客人生意超旺

北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架

好市多新上架「知名品牌涼鞋」 年輕人瘋搶：比專櫃便宜1千多

NBA／唐西奇強化無球能力 湖人三劍客化學效應有望徹底激發

聯合新聞網／ 綜合外電報導
唐西奇強化無球能力，期盼與詹姆斯、里夫斯創造更大化學效應。 路透社
唐西奇強化無球能力，期盼與詹姆斯、里夫斯創造更大化學效應。 路透社

根據美媒報導，唐西奇（Luka Doncic）在休賽季的這段時間與教練團密切溝通，包括助理教練聖尚（Greg St. Jean）等，理解當詹姆斯（LeBron James）或里夫斯（Austin Reaves）持球時，自己能該如何發揮影響力，並加強了無球狀態下的接球投籃能力，以便更順利與兩人完美配合。

聖尚強調，訓練營將會是關鍵，「唐西奇在訓練營有更多機會和球隊一起磨合，對建立化學效應至關重要。詹姆斯和詹姆斯能花更多時間培養默契，對球隊非常有利。」

事實上，數據顯示了唐西奇仍有很大的提升空間。唐西奇上賽季接球投籃三分命中率達 36.9%，甚至略高於招牌的持球後撤步三分（36.0%），但在出手比例上卻有巨大差距，持球投籃佔比高達58%，接球投籃僅佔 12.7%。

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）曾於三月召集3人會談，提醒避免單純的「你攻一回、我攻一回」模式。「我們挑戰這3人在三人組合時，要打得更有力道、更有創意。如果我們幫你們設計場上環境，就不要每次都做一樣的動作，要把所有選項打活。」

值得一提的是，里夫斯就曾表示3人之間已有足夠信任，「詹姆斯和唐西奇都很無私，他們的傳球能力讓比賽更簡單。我們只要專注在每個回合做出最好的選擇，就能確保每一次進攻都有高質量的出手。」

湖人引進唐西奇，不僅是看中他的得分能力，更期待他在無球狀態下仍能懲罰防守；未來一段時間，唐西奇必須透過大量訓練，包括無球跑位與配合節奏，讓對手在比賽中的每一秒都不敢鬆懈。

對即將滿41歲的詹姆斯來說，減輕持球負擔是必然，而里夫斯也逐步展現組織能力，若唐西奇能成功轉型，湖人三巨頭的化學效應將有望被徹底激發。

相關新聞

歐錦賽／熱身賽慘敗塞爾維亞後唐西奇動怒 隊友：他是我們的領袖

斯洛維尼亞上周在歐錦賽熱身賽面對由約柯奇（Nikola Jokic）領軍的強敵塞爾維亞，最終以72比106整整慘輸34分，吞下宛如噩夢般的敗仗。 球隊靈魂人物唐西奇（Luka Doncic）全場

NBA／美洲盃多阿之戰衝突各罰76萬 馬刺小將遭禁賽2場

多明尼加與阿根廷先前在美洲盃小組賽的比賽結束之後爆發鬥毆衝突，如今FIBA的懲處判決出爐，與金州勇士簽下雙向合約的瓊斯（David Jones-Garcia）因身為當事者遭FIBA禁賽2場。 除

NBA／美國隊爆冷不敵烏拉圭 美洲盃小組賽恐遭淘汰出局

在2025年美洲盃小組賽中，美國隊意外以85比86爆冷敗給烏拉圭，吞下難堪的一場失利。 曾在NBA征戰279場比賽的加洛威（Langston Galloway）可說是這支美國隊陣中名號最響亮的一

NBA／唐西奇強化無球能力 湖人三劍客化學效應有望徹底激發

根據美媒報導，唐西奇（Luka Doncic）在休賽季的這段時間與教練團密切溝通，包括助理教練聖尚（Greg St. Jean）等，理解當詹姆斯（LeBron James）或里夫斯（Austin Re

NBA／最難守的綠衫軍球員非雙槍？哈勒戴點名防守噩夢竟是「他」

雖然泰托姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）被視為波士頓塞爾蒂克的兩大絕對核心，也是最重要的進攻雙槍，但在昔日隊友也是6屆年度最佳防守陣容的哈勒戴（Jrue Holiday

歐錦賽／「小丑」約柯奇領最強塞爾維亞 高居戰力榜首

歐洲籃球盛事歐錦賽來臨，強權戰力排行榜如何？歐錦賽將在27日打響，小組賽按檔次分為4組、各6隊，世界排名前5名有4隊會在歐錦賽亮相，最被看好的是NBA金塊球星「小丑」約柯奇帶領的塞爾維亞、近年戰力飆升

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。