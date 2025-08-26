NBA／最難守的綠衫軍球員非雙槍？哈勒戴點名防守噩夢竟是「他」

雖然泰托姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）被視為波士頓塞爾蒂克的兩大絕對核心，也是最重要的進攻雙槍，但在昔日隊友也是6屆年度最佳防守陣容的哈勒戴（Jrue Holiday）眼中，最難防的並非這兩人。

「可能是普里查德（Payton Pritchard），」哈勒戴日前在節目《Run It Back TV》中直言，「我們有一個訓練是要在全場防守他運球，他的速度、控球能力、身體控制都太誇張了，而且身體重心非常低，能夠硬扛你、瞬間停下來。他真的很猛，兄弟。」

哈勒戴與普里查德在波士頓並肩作戰兩季，前者在輪替上通常是先發控衛，而普里查德則以第六人身份上場，但他對於球隊的實質貢獻不容小覷。

哈勒戴這兩個賽季平均每場可攻下11.8分、4.9籃板與4.4助攻，投籃命中率達46.4%。而普里查德在上季打出生涯代表作，場均14.3分3.8籃板3.5助攻，上場時間達生涯新高28.4分鐘。

普里查德的進步不僅讓他獲得肯定，一舉拿下年度最佳第六人的殊榮，更得到像哈勒戴這樣頂尖防守球員的高度評價，也再次證明他在綠衫軍體系中的重要價值。