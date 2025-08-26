歐錦賽／「小丑」約柯奇領最強塞爾維亞 高居戰力榜首

歐洲籃球盛事歐錦賽來臨，強權戰力排行榜如何？歐錦賽將在27日打響，小組賽按檔次分為4組、各6隊，世界排名前5名有4隊會在歐錦賽亮相，最被看好的是NBA金塊球星「小丑」約柯奇帶領的塞爾維亞、近年戰力飆升的德國居次、多名球星傷缺的法國第三，而衛冕軍西班牙卻因黃金一代落幕、不被看好，排名中下游的土耳其則被看好是黑馬。

最強陣塞爾維亞

歐洲籃球盛事歐錦賽將在27日打響，世界排名從2到5名都是歐洲列強，也被分為第一檔次隊伍，小組賽分為4組、各組6隊，第一檔次依序是塞爾維亞、德國、法國、衛冕軍西班牙；而二三檔次的球隊也都不弱，歐錦賽第12強的捷克世界排名是19名，算是籃球洲際賽中，競爭最激烈的。

根據《籃球新聞網》報導，最被看好的自然是世界排名第2、歐錦賽第一種子的塞爾維亞，他們有多名NBA好手，主將是金塊王牌「小丑」約柯奇，快艇波格丹諾維奇、熱火約維奇、巫師武克賽維奇助拳，還有號稱歐洲第一控米西奇，先發陣容超強悍，被認為是近20年最強一屆。

德、法也不弱

而德國與法國則分居2、3強，德國近三年在各項大賽都有好成績：歐錦賽銅牌、世界盃奪冠、奧運第四名，NBA球星施羅德領軍的德意志軍團擅打團隊籃球；帳面上最星光熠熠的法國缺席多名球星，包含文班亞馬、戈貝爾、弗尼爾等人，但去年在76人打出生涯年的鋒線亞布塞萊領軍之下，身材不差的法國仍是一線強隊。

落差較大的排名便是衛冕軍西班牙，他們雖因世界排名高居第5、也位列第一檔次，但隨著黃金一代落幕，戰力嚴重退化，僅被排在第10名，這隻「平民艦隊」僅有一名NBA球員，而這位效力於灰熊的鋒線阿達瑪甚至有傷病困擾，不過他此前也表示，這並非西班牙第一次被看衰，最終都能做到讓人跌破眼鏡的功績。

黑馬土耳其

而陣中有NBA頂級球星唐西奇的斯洛維尼亞也被看衰，僅位列戰力榜第11，值得信賴的副手肯卡（金塊隊）和奈保都缺陣，斯國成為名副其實的一人球隊。

至於潛在的最大黑馬是土耳其，雖然世界排名僅27名、位列第四檔次，但土耳其陣容整齊，他們擁有NBA全明星等級的內線申金、新秀年就有明顯進步的76人中鋒柏納，後場有前NBA老將控衛拉爾金，主帥阿塔曼坦言，球隊是奔著爭獎牌而來的。

