NBA／賭博風波損失12億後再出發 射手畢斯利吸引尼克、騎士關注

28歲射手畢斯利（Malik Beasley）在擺脫聯邦賭博調查風波後，再度成為自由市場上的搶手目標。根據報導，紐約尼克與克里夫蘭騎士近期都對畢斯利展開接觸，雙方皆考慮以老將底薪報價。

早在今年5月季後賽首輪與活塞交手後，尼克便對畢斯利展現出高度興趣。據了解，球隊高層羅薩斯（Gersson Rosas）過去曾於灰狼任內簽下畢斯利，雙方可說是有合作基礎。

原本，畢斯利與底特律活塞已達成3年4200萬美元（約12.8億台幣）合約，但隨著聯邦賭博調查啟動，這筆交易被迫暫停，可說是損失慘重。如今案件告一段落，畢斯利已不再是調查對象，正式重回自由市場。

儘管尼克仍對畢斯利感興趣，但目前薪資空間受限，僅能提供一紙老將底薪合約。球隊目前擁有3個正式名額空缺，必須在11月初補滿至少14位標準合約球員。不過，由於距離「第二層硬上限（Second Apron）」僅剩370萬美元，因此最多僅能再簽下1名老將與1名新人底薪球員；若想再簽第2位老將，勢必得先進行交易騰出薪資空間。

騎士方面亦持相同態度，願提供老將底薪合約，但是否具備更多讓畢斯利心動的條件仍有待觀察。

畢斯利上季在活塞表現亮眼，82場全勤出賽，場均繳出16.3分；此外他單季轟進319記三分球，全聯盟僅次於愛德華（Anthony Edwards）的第二高紀錄，更創下隊史新高。

數據顯示，畢斯利以248記「接球即投」三分球領跑聯盟，創下自2013-14年賽季追蹤該項數據以來的單季最高表現。

儘管畢斯利曾在2021年因暴力罪名被禁賽12場，但他隨後專注於場上表現，逐步重建名聲，如今已被視為NBA最具威脅的外線射手之一。隨著聯邦調查告終，他無疑將是今夏後期自由市場中，備受關注的焦點球員之一。