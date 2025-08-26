快訊

NBA／庫明加續約問題仍未解 勇士先簽2023年落選後衛

聯合新聞網／ 綜合外電報導
金賽(右)預計會和勇士簽下非保障的「Exhibit 10」訓練營合約。 美聯社
根據《HoopsHype》記者史卡托（Michael Scotto）報導，金州勇士預計簽下自由球員後衛金賽（Taevion Kinsey），但具體合約形式尚未公開。預料將會是非保障的「Exhibit 10」訓練營合約。

若最終簽署「Exhibit 10」合約，金賽若在開季前被釋出，並於勇士的G聯盟附屬球隊聖塔克魯茲勇士待滿60天，將可獲得最高85300美元的獎金。此類合約亦可轉為雙向合約，而目前勇士的兩個雙向合約名額仍可能尚未確認。

現年25歲的金賽是2023年的落選新秀，過去兩個夏天都曾與猶他爵士簽下「Exhibit 10」合約，但都在訓練營後被釋出，轉而加入其G聯盟附屬球隊鹽湖城之星。他也在2024年3月短暫簽下一紙10天合約，並曾於2023年夏天與爵士簽下約一個月的雙向合約，但至今尚未登上NBA例行賽舞台。

在2024-25賽季，金賽在G聯盟一共出賽50場，場均貢獻12.3分、3.5籃板、2.7助攻與1.0抄截，投籃命中率52.5%、三分命中率32.7%、罰球命中率66.2%，平均上場33.8分鐘。

史卡托也指出，金賽近期入選「G聯盟聯隊」名單，該隊將於9月代表出戰FIBA洲際盃賽事。

