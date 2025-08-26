快訊

歐錦賽／熱身賽慘敗塞爾維亞後唐西奇動怒 隊友：他是我們的領袖

聯合新聞網／ 綜合外電報導
斯洛維尼亞熱身賽表現低迷，唐西奇強烈談話盼喚醒團隊。 歐新社
斯洛維尼亞熱身賽表現低迷，唐西奇強烈談話盼喚醒團隊。 歐新社

斯洛維尼亞上周在歐錦賽熱身賽面對由約柯奇（Nikola Jokic）領軍的強敵塞爾維亞，最終以72比106整整慘輸34分，吞下宛如噩夢般的敗仗。

球隊靈魂人物唐西奇（Luka Doncic）全場18投4中僅攻下17分，其手感冰冷也成斯洛維尼亞的低迷縮影，面對強悍的塞爾維亞防守顯得毫無章法。

這場失利之後，斯洛維尼亞主帥塞庫利奇（Aleksander Sekulic）坦言唐西奇明顯感到沮喪，並強調：「若斯洛維尼亞想在歐錦賽有所作為，隊中其他人必須挺身而出。」

然而，唐西奇的不滿不僅止於球場。根據媒體》報導，賽後他在休息室向隊友發表措辭強烈的談話，試圖喚醒整支球隊。

「我不太想公開談論隊內發生了什麼，但我們確實開誠布公地溝通了一番，該說的都說了，」老將穆里奇（Edo Muric）透露，「其實，這場失利反而讓我們之間的凝聚力更強了。」

唐西奇在場下的領袖氣質也逐漸浮現。自2011年起就效力斯洛維尼亞國家隊的穆里奇指出，唐西奇在休息室裡的聲音越來越被重視。

「他每一年都更有聲量，」穆里奇說，「這正是我們需要他的地方。他是我們的領袖，無論場上或場下都必須扮演這個角色。他現在真的越來越成熟，說的話有道理，大家也樂意跟隨他的腳步。」

斯洛維尼亞最終以1勝5敗結束熱身賽階段，唯一一場勝利是擊敗英國。

在今年歐錦賽中，斯洛維尼亞分在D組，對手包括波蘭、冰島、比利時、以色列與法國。小組賽前4名將挺進16強淘汰賽。

