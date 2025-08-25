NBA／詹姆斯若想奪冠搭誰更適合？前鷹王：我會選柯瑞

昔日全能明星戰將、「鷹王」強森（Joe Johnson）近日在節目中被問到一個有趣的問題：如果詹姆斯（LeBron James）要爭取冠軍，他與柯瑞（Stephen Curry）或唐西奇（Luka Dončić）合作，哪一組搭檔的奪冠機率更高？結果強生毫不猶豫地選擇了柯瑞，「如果要我選，我會選Steph。」

強森進一步解釋，「他能吸引大量防守注意力，讓詹姆斯打回最自然的位置，更偏向組織者。他依舊能場均拿下22到25分，但當他成為主要的傳導者時，將會非常可怕。」

詹姆斯近年逐漸適應無球打法，但最佳狀態仍在持球時，與同樣需要大量球權的唐西奇存在磨合；柯瑞則是當今少數能在無球狀態下依舊致命的超級球星。若由詹姆斯主導進攻，為柯瑞創造空檔，效果將十分驚人；事實上，兩人在2024年巴黎奧運的合作，已展現過強大威力。

然而，「詹柯連線」短期內將難以實現。經紀人保羅（Rich Paul）已明言，詹姆斯不會被交易，不僅擁有「不可交易條款」，也沒有離開湖人的打算。

詹姆斯與唐西奇的組合在2024-25年賽季同樣展現競爭力。唐西奇加盟湖人後，場均28.2分、8.1籃板、7.5助攻；詹姆斯在23場並肩作戰中也繳出23.7分、命中率50.2%的數據。

兩人帶領湖人繳出50勝32敗的戰績，拿下西區第3種子，但季後賽首輪卻是不敵明尼蘇達灰狼，以1勝4敗慘遭淘汰。