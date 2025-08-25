快訊

92歲「銀髮飛人」破4項短跑世界紀錄 研究揭驚人身體秘密

鄭麗君答詢稱不會有產業被犧牲 林岱樺反嗆：那就不用通過5900億

鞏固夥伴關係 AIT：谷立言與國民黨立委討論美台防衛合作

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／詹姆斯若想奪冠搭誰更適合？前鷹王：我會選柯瑞

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯(左)和柯瑞在巴黎奧運展現合體威力。 美聯社
詹姆斯(左)和柯瑞在巴黎奧運展現合體威力。 美聯社

昔日全能明星戰將、「鷹王」強森（Joe Johnson）近日在節目中被問到一個有趣的問題：如果詹姆斯（LeBron James）要爭取冠軍，他與柯瑞（Stephen Curry）或唐西奇（Luka Dončić）合作，哪一組搭檔的奪冠機率更高？結果強生毫不猶豫地選擇了柯瑞，「如果要我選，我會選Steph。」

強森進一步解釋，「他能吸引大量防守注意力，讓詹姆斯打回最自然的位置，更偏向組織者。他依舊能場均拿下22到25分，但當他成為主要的傳導者時，將會非常可怕。」

詹姆斯近年逐漸適應無球打法，但最佳狀態仍在持球時，與同樣需要大量球權的唐西奇存在磨合；柯瑞則是當今少數能在無球狀態下依舊致命的超級球星。若由詹姆斯主導進攻，為柯瑞創造空檔，效果將十分驚人；事實上，兩人在2024年巴黎奧運的合作，已展現過強大威力。

然而，「詹柯連線」短期內將難以實現。經紀人保羅（Rich Paul）已明言，詹姆斯不會被交易，不僅擁有「不可交易條款」，也沒有離開湖人的打算。

詹姆斯與唐西奇的組合在2024-25年賽季同樣展現競爭力。唐西奇加盟湖人後，場均28.2分、8.1籃板、7.5助攻；詹姆斯在23場並肩作戰中也繳出23.7分、命中率50.2%的數據。

兩人帶領湖人繳出50勝32敗的戰績，拿下西區第3種子，但季後賽首輪卻是不敵明尼蘇達灰狼，以1勝4敗慘遭淘汰。

相關新聞

NBA／「喬丹&布萊恩聖杯卡」拍出3.9億破紀錄天價 刷新最貴球員卡紀錄

一張同時擁有「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）與已故湖人傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）的球員簽名卡，昨（24日）透過「Heritage Auctions」以1293.2萬美元（

NBA／詹姆斯若想奪冠搭誰更適合？前鷹王：我會選柯瑞

昔日全能明星戰將、「鷹王」強森（Joe Johnson）近日在節目中被問到一個有趣的問題：如果詹姆斯（LeBron James）要爭取冠軍，他與柯瑞（Stephen Curry）或唐西奇（Luka D

NBA／「魔獸」奪BIG3全明星賽MVP 向家鄉奧蘭多告白：我愛你們

根據報導，前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今（25日）在家鄉奧蘭多舉行的美國3對3籃球聯盟 「BIG3」 全明星賽中榮獲MVP，賽後特別向魔術球迷喊話，「能在家鄉球迷面前拿下勝

NBA／樂觀看待復健進度 哈利伯頓：每天都是小小勝利

溜馬當家少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）雖然在不被看好情況下一路率隊勇闖總冠軍賽，個人聲勢達到顛峰，然而卻在槍七大戰遭逢重大打擊，不幸發生右腳阿基里斯腱撕裂重傷，導致賽季以悲劇收場。

NBA／美洲盃多阿之戰爆嚴重鬥毆衝突 馬刺小將可能面臨禁賽

在今天美洲盃籃球賽多明尼加與阿根廷的小組賽中，多明尼加靠著瓊斯（David Jones-Garcia）延長賽一記關鍵跳投，得以扭轉比分，以84比93拿下2連勝。 今年NBA夏季聯賽，瓊斯繳出優異

NBA／柯瑞、厄文誰比較難防？前明星後衛給出答案

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）與獨行俠明星後衛厄文（Kyrie Irving）卓越的得分能力與驚人的運球技巧經常令防守者無所適從。不過，若要在兩人之間選出誰更難防守，前NBA明星後衛提

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。