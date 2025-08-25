NBA／「魔獸」奪BIG3全明星賽MVP 向家鄉奧蘭多告白：我愛你們

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
「魔獸」霍華德。 美聯社
根據報導，前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今（25日）在家鄉奧蘭多舉行的美國3對3籃球聯盟 「BIG3」 全明星賽中榮獲MVP，賽後特別向魔術球迷喊話，「能在家鄉球迷面前拿下勝利，我真的很開心！奧蘭多，我愛你們！」

霍華德為2004年NBA選秀狀元，職業生涯前八季效力於魔術，並率隊於2008-09年賽季闖進總冠軍賽，是自名人堂中鋒「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）與哈德威（Penny Hardaway）後，魔術再度登上總決賽舞台。

霍華德在魔術期間6度入選明星賽，2008–2009年至2010–2011年連續三賽季拿下年度最佳防守球員，並以鐵人姿態長年全勤。

身披魔術戰袍的621場比賽裡，霍華德平均上場36.2分鐘，繳出18.4分、13籃板、1抄截、2.2火鍋，投籃命中率57.7%的成績。在2008–2009季後賽之旅，更繳出場均20.3分、15.3籃板、2.6火鍋的驚人成績。

2012-13年賽季被交易至湖人後，霍華德先後效力過火箭、老鷹、黃蜂、巫師、76人，並在2019-20年賽季隨湖人奪下NBA總冠軍。如今在BIG3賽場再度榮耀登場，也讓奧蘭多球迷重溫「超人」的風采。

