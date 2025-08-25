NBA／樂觀看待復健進度 哈利伯頓：每天都是小小勝利
溜馬當家少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）雖然在不被看好情況下一路率隊勇闖總冠軍賽，個人聲勢達到顛峰，然而卻在槍七大戰遭逢重大打擊，不幸發生右腳阿基里斯腱撕裂重傷，導致賽季以悲劇收場。
日前哈利伯頓在接受媒體採訪時更新了自身的復健情況。他表示目前已經能夠穿著護具行走，且距離恢復穿著普通鞋子走路的目標也越來越近。
「我現在已經可以穿著護具走路了，」哈利伯頓說道，「很快就能完全穿上鞋子走路了，這對我來說是個很令人興奮的里程碑，是我新達成的一項成就。」
他坦言，目前階段最重要的是享受這些「微小的勝利」。「能夠走路，對現在的我來說就是種勝利。我每天都一步一步來，有時候是好日子，有時候比較艱難。」
至於外界最關心的復出時間表，哈利伯頓並未給出明確答覆。不過根據先前球隊透露的消息，他將會缺席整個2025-26賽季，全力專注於傷勢恢復。
