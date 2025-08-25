NBA／美洲盃多阿之戰爆嚴重鬥毆衝突 馬刺小將可能面臨禁賽
在今天美洲盃籃球賽多明尼加與阿根廷的小組賽中，多明尼加靠著瓊斯（David Jones-Garcia）延長賽一記關鍵跳投，得以扭轉比分，以84比93拿下2連勝。
今年NBA夏季聯賽，瓊斯繳出優異表現，最終獲得馬刺一紙雙向合約。而在美洲盃賽場，瓊斯持續扮演重要角色，首戰轟22分8籃板4助攻，幫助球隊輕取哥倫比亞，這場比賽除了命中致勝球外，全場也有20分9籃板5助攻的表現。
不過在小組賽第2戰驚險勝出之後，有阿根廷球員走向瓊斯，隨即雙方爆發衝突，多名球員加入揮拳鬥毆行列，場面也陷入極度混亂。後續媒體報導指出，雙方可能會有多位球原因參與鬥毆將面臨禁賽處分。
而從其他影片可以看到，瓊斯雖非首位挑起衝突的人，但因為揮拳動作讓他還是成為衝突的主角之一，勢必要承擔重罰，這對多明尼加整體戰力和晉級之路來說，都是極大傷害。
