NBA／「喬丹&布萊恩聖杯卡」拍出3.9億破紀錄天價 刷新最貴球員卡紀錄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
全球唯一一張同時擁有「籃球之神」喬丹與已故湖人傳奇巨星布萊恩的球員簽名卡，昨（24日）拍出1293.2萬美元天價，更刷新史上球員卡最高拍賣紀錄。圖截自X
一張同時擁有「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）與已故湖人傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）的球員簽名卡，昨（24日）透過「Heritage Auctions」以1293.2萬美元（約新台幣3.9億元）天價成交，不僅全球唯一一張，更刷新史上球員卡最高拍賣紀錄，此次拍賣也恰逢布萊恩47歲冥誕，更增添紀念意義。

這張卡來自2007-08賽季「Upper Deck Exquisite」系列的「Dual Logoman Autographs」。先前紀錄保持者為1952年洋基退役名將曼托（Mickey Mantle）的球員卡，在 2022年8月拍出1260萬美元。

而目前最昂貴的運動收藏品，仍是「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）在1932年世界大賽「指天轟」時所穿的球衣，去年以2412萬美元成交。

傳統拍賣公司（Heritage Auctions）體育拍賣總監艾維（Chris Ivy）表示，這張卡自2月開始委託拍賣，前任持有人收藏超過10年，曾拒絕高達「7位數美元」的私人出價，最終選擇公開拍賣。拍賣前估值為600萬美元以上，最後成交價幾乎翻倍 。

雖然這張卡僅獲得專業鑑定公司PSA的6分評級，但因全球僅此一張，評分影響並不大。艾維強調，「這是唯一一張同時擁有喬丹與布萊恩簽名的Logoman卡，永遠無法再被複製，因此被視為現代籃球收藏界的『聖杯』。」

雖然近期體育收藏界爆發勒米厄（Brett Lemieux）涉假醜聞，但經過官方合作與來源確定，顯得這張卡片更具價值。艾維指出，這張卡由 Upper Deck 與兩名球星直接合作完成，並獲PSA認證，進一步「聖杯」的收藏價值。

值得一提的是，知名收藏家艾倫（Matt Allen）本月才以400萬美元購入兩張布萊恩簽名的1-of-1卡，直至本次拍賣前，這兩張卡還保持著布萊恩卡的最高紀錄。

