快訊

獨／劉世芳快閃金門 對於罷免議題低調不受訪機場大玩躲貓貓

午後雷聲打不停…台南安定降下冰雹 居民驚呼：下大冰塊了！

大雨狂炸「5縣市」 2地區暴雨下到晚間慎防溪水暴漲

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／柯瑞、厄文誰比較難防？前明星後衛給出答案

聯合新聞網／ 綜合外電報導
柯瑞與厄文是聯盟最令對手頭痛的頂尖後衛。 美聯社
柯瑞與厄文是聯盟最令對手頭痛的頂尖後衛。 美聯社

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）與獨行俠明星後衛厄文（Kyrie Irving）卓越的得分能力與驚人的運球技巧經常令防守者無所適從。不過，若要在兩人之間選出誰更難防守，前NBA明星後衛提格（Jeff Teague）毫不猶豫地選擇了柯瑞。

提格在Podcast節目中表示，柯瑞在場上的無球跑動讓他成為對手的噩夢，相較之下，雖然厄文的單打技巧出神入化，但至少「你知道他會在哪裡」。

「至少你知道厄文會在哪，他通常會站在三分線那邊單打你，」提格解釋道，「但柯瑞就不一樣了。你只要一個不留神，他就已經跑到另一邊去了，你根本跟不上他的節奏。」

提格補充，柯瑞難防的關鍵還在於他總是穿梭於無數掩護之中，讓防守者疲於奔命。「像柯瑞這種球員難防，是因為你得繞過太多掩護，不斷被撞。而單打型的球員，就只是你對他，單純對決。」

儘管如此，提格也承認，兩人各有難纏之處，柯瑞靠刁鑽無比的無球移動與超遠距離射程造成巨大威脅，而厄文則以華麗的控球與精湛的單打能力令人難以招架。對防守者來說，兩者都像是「選擇你想要的毒藥」，沒有輕鬆的選項。

相關新聞

NBA／享受金塊時期季後賽對決湖人 波特：我總是打爆他們

高砲塔前鋒波特（Michael Porter Jr.）今年夏天經歷生涯重大轉變，結束效力金塊6年的生涯，被交易至布魯克林籃網。不過，儘管已展開新的篇章，他仍對過去季後賽與湖人的交手記憶猶新，尤其是對決

NBA／柯瑞、厄文誰比較難防？前明星後衛給出答案

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）與獨行俠明星後衛厄文（Kyrie Irving）卓越的得分能力與驚人的運球技巧經常令防守者無所適從。不過，若要在兩人之間選出誰更難防守，前NBA明星後衛提

歐錦賽／凝聚希臘男籃內部士氣 字母哥送全隊簽名戰靴

密爾瓦基公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）除了場上宰制力驚人，更以溫暖與慷慨著稱。他多年來一直維持著一項習慣：在每個賽季開始時，親自送出全新簽名球鞋給球隊每位隊

NBA／已故巨星布萊恩47歲冥誕 加索悼念摯友：永遠想念你

名人堂球星加索（Pau Gasol）仍深深懷念他的前隊友、已故湖人球星布萊恩（Kobe Bryant），儘管布萊恩已離世5年，這段深厚的情誼依然未曾淡去。 今年8月23日原是布萊恩的47歲生日，

歐錦賽／兩大戰將聯手輕取西班牙 德國展現奪冠企圖心

德國男籃在歐錦賽前最後一場熱身賽中展現強大戰力，以95比78大勝衛冕軍西班牙，為即將開打的正賽注入滿滿信心。 此役最佳球員無疑是華格納（Franz Wagner），他在首節就領軍打出巨大領先，奠

NBA／昔野獸前鋒涉槍擊案獲判緩刑 未來將致力青少年反槍枝暴力

根據報導，以華麗灌籃聞名的90年代野獸前鋒「雨人」坎普（Shawn Kemp），因涉入2023年華盛頓州購物中心停車場槍擊案，近日在法院宣判中獲得緩刑處置，免於牢獄之災，改以12個月社區服務代替刑期。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。