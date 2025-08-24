聽新聞
NBA／柯瑞、厄文誰比較難防？前明星後衛給出答案
勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）與獨行俠明星後衛厄文（Kyrie Irving）卓越的得分能力與驚人的運球技巧經常令防守者無所適從。不過，若要在兩人之間選出誰更難防守，前NBA明星後衛提格（Jeff Teague）毫不猶豫地選擇了柯瑞。
提格在Podcast節目中表示，柯瑞在場上的無球跑動讓他成為對手的噩夢，相較之下，雖然厄文的單打技巧出神入化，但至少「你知道他會在哪裡」。
「至少你知道厄文會在哪，他通常會站在三分線那邊單打你，」提格解釋道，「但柯瑞就不一樣了。你只要一個不留神，他就已經跑到另一邊去了，你根本跟不上他的節奏。」
提格補充，柯瑞難防的關鍵還在於他總是穿梭於無數掩護之中，讓防守者疲於奔命。「像柯瑞這種球員難防，是因為你得繞過太多掩護，不斷被撞。而單打型的球員，就只是你對他，單純對決。」
儘管如此，提格也承認，兩人各有難纏之處，柯瑞靠刁鑽無比的無球移動與超遠距離射程造成巨大威脅，而厄文則以華麗的控球與精湛的單打能力令人難以招架。對防守者來說，兩者都像是「選擇你想要的毒藥」，沒有輕鬆的選項。
