歐錦賽／凝聚希臘男籃內部士氣 字母哥送全隊簽名戰靴

密爾瓦基公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）除了場上宰制力驚人，更以溫暖與慷慨著稱。他多年來一直維持著一項習慣：在每個賽季開始時，親自送出全新簽名球鞋給球隊每位隊友，作為團結與感謝的象徵。

如今，這份傳統也延續到他所效力的希臘國家隊。安戴托昆波近日特別為希臘男籃國家隊每位成員，準備了最新款的個人簽名鞋款「Freak 7」，作為致贈禮物。

這項貼心舉動不僅展現字母哥一貫的大器作風，也再次證明他在場外同樣是個重視團隊、溫暖人心的領袖人物。對於希臘隊而言，這不只是新鞋，更是來自當家球星的鼓舞與凝聚力的象徵。