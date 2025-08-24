歐錦賽／凝聚希臘男籃內部士氣 字母哥送全隊簽名戰靴
密爾瓦基公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）除了場上宰制力驚人，更以溫暖與慷慨著稱。他多年來一直維持著一項習慣：在每個賽季開始時，親自送出全新簽名球鞋給球隊每位隊友，作為團結與感謝的象徵。
如今，這份傳統也延續到他所效力的希臘國家隊。安戴托昆波近日特別為希臘男籃國家隊每位成員，準備了最新款的個人簽名鞋款「Freak 7」，作為致贈禮物。
這項貼心舉動不僅展現字母哥一貫的大器作風，也再次證明他在場外同樣是個重視團隊、溫暖人心的領袖人物。對於希臘隊而言，這不只是新鞋，更是來自當家球星的鼓舞與凝聚力的象徵。
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言