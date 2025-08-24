NBA／已故巨星布萊恩47歲冥誕 加索悼念摯友：永遠想念你

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
加索悼念好友布萊恩。 美聯社
名人堂球星加索（Pau Gasol）仍深深懷念他的前隊友、已故湖人球星布萊恩（Kobe Bryant），儘管布萊恩已離世5年，這段深厚的情誼依然未曾淡去。

今年8月23日原是布萊恩的47歲生日，加索當天在社群寫下動人字句：「生日快樂，我的兄弟。我永遠想念你、愛你。」簡短但充滿情感的致意，再次展現兩人之間的深厚情誼。

加索與布萊恩曾攜手帶領洛杉磯湖人締造輝煌時期。自2008年加索加入湖人後，兩人合作無間，不僅帶隊連續3年打進NBA總冠軍賽，更在2009與2010年完成連霸，成為當代最具代表性的二人組之一。

加索與好友布萊恩家人之間關係密切 路透社
加索在為湖人效力的7個球季中，累積出賽429場，場均貢獻17.7分、9.9籃板、3.5助攻與1.4阻攻，投籃命中率達52.2％。作為布萊恩身旁最可靠的第二得分點，他3度入選明星賽，表現備受肯定。

布萊恩的遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）也在社群分享一張親吻布萊恩的舊照，寫下：「我們好愛你，也好想念你和Gigi。生日快樂，寶貝。」

此外，包括魔術強森（Magic Johnson）、詹姆斯（LeBron James）也都分別發文悼念這位傳奇巨星。

