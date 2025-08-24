歐錦賽／兩大戰將聯手輕取西班牙 德國展現奪冠企圖心
德國男籃在歐錦賽前最後一場熱身賽中展現強大戰力，以95比78大勝衛冕軍西班牙，為即將開打的正賽注入滿滿信心。
此役最佳球員無疑是華格納（Franz Wagner），他在首節就領軍打出巨大領先，奠定勝利基礎。華格納全場僅打23分鐘，9投全中包含11罰中10，近乎完美的命中率攻下29分外加6籃板，成為勝利最大功臣。
另一位當家主控施羅德（Dennis Schroder）也有亮眼發揮，13投中8包含三分球10投中5，繳出22分、9助攻。
西班牙陣中效力灰熊的長人艾爾達瑪（Santi Aldama）拿下12分，赫南戈梅茲（Willy Hernangomez）則有8分10籃板近「雙十」表現。
德國在備戰期間狀態極佳，熱身賽僅敗給塞爾維亞，其餘全數獲勝，展現問鼎冠軍的實力；反觀西班牙在5場熱身賽中僅贏1場，表現起伏。
在即將登場的歐錦賽中，德國將與立陶宛、芬蘭、蒙特內哥羅、瑞典與英國同處B組；西班牙則與希臘、義大利、喬治亞、波士尼亞與賽普勒斯分在C組。
