NBA／享受金塊時期季後賽對決湖人 波特：我總是打爆他們

聯合新聞網／ 綜合外電報導
波特在2024年季後賽首輪對戰湖人打出好表現。 路透社
高砲塔前鋒波特（Michael Porter Jr.）今年夏天經歷生涯重大轉變，結束效力金塊6年的生涯，被交易至布魯克林籃網。不過，儘管已展開新的篇章，他仍對過去季後賽與湖人的交手記憶猶新，尤其是對決詹姆斯（LeBron James）。

自2019年進入NBA後，波特與金塊曾3度在季後賽對決湖人。首次交手是在2020年，當年湖人最終奪冠；不過到了2023與2024年，金塊則成功在兩次系列賽中擊敗湖人，並在2023年完成隊史首冠。波特直言，自己非常喜歡這樣的對決，甚至表示：「我總是打爆湖人。」

「我超愛跟湖人打系列賽，」波特在接受訪問時說道，「他們總以為能贏我們，但他們從沒辦到。我每次打湖人都打得很好，我不知道為什麼，但就是總能發揮。我想他們根本沒有一個適合防我、能從掩護後追防我的人。」

波特在兩次戰勝湖人的系列賽中都扮演關鍵角色，特別是在2023年的冠軍之路上表現穩定。但儘管如此，他仍未忽視對手的實力，尤其是面對詹姆斯，他始終心存敬意。

「跟詹姆斯交手真的很酷，」波特說，「他是體育界的偉大化身。能夠在洛杉磯面對他，我們有一年橫掃他們，另一年好像是4比1或4比2贏下系列賽，那感覺真的很棒。對我來說，能與一位我如此尊敬的球員正面交鋒，並最終勝出，這真的超爽，我不會騙你。」

波特在2024年首輪金塊5戰淘汰湖人的比賽中表現出色，場均攻下22.8分8.4籃板，三分命中率高達48.8%。

