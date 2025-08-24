NBA／昔野獸前鋒涉槍擊案獲判緩刑 未來將致力青少年反槍枝暴力

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
野獸前鋒坎普免於牢獄之災。 美聯社
野獸前鋒坎普免於牢獄之災。 美聯社

根據報導，以華麗灌籃聞名的90年代野獸前鋒「雨人」坎普（Shawn Kemp），因涉入2023年華盛頓州購物中心停車場槍擊案，近日在法院宣判中獲得緩刑處置，免於牢獄之災，改以12個月社區服務代替刑期。

現年55歲的坎普，因在華盛頓州塔科馬購物中心（Tacoma Mall）外發生槍擊事件而被起訴。根據報導，他最初面臨一級持槍傷人與駕車開槍等多項重罪指控，最高可判處10年徒刑。不過，在與皮爾斯郡地方檢察官辦公室達成認罪協議後，坎普今年稍早承認犯下二級傷害罪，最終獲判社區勞動服務240小時，並且接受30天電子腳鐐居家，得以免除牢刑。

宣判當下，55歲的坎普望向天花板長嘆一口氣，隨後多次在胸前畫十字，表達情緒激動。他於今年5月在認罪協議下承認攻擊罪，為整起事件畫下司法句點。所幸此次事件中無人受傷。

庭審結束後，坎普接受媒體訪問時坦言：「過去3年真的很艱難。」他表示未來將致力成為青少年反槍枝暴力的倡議者，並呼籲社會大眾：「當你生氣或情緒激動時，請三思而後行。」

坎普在NBA生涯中以驚人的爆發力與華麗野獸灌籃著稱，曾6度入選明星賽。1996年，他率領西雅圖超音速闖進NBA總冠軍賽，與喬丹（Michael Jordan）領軍的72勝10敗芝加哥公牛隊大戰6場，最終以2勝4敗飲恨。

儘管退役後數度捲入爭議，坎普依然是西雅圖籃球歷史上最具代表性的人物之一。如今改以社區服務代替服刑，讓他有機會繼續參與公益與社區活動，彌補過去錯誤。

