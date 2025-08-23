快訊

NBA／傳勇士詢問鵜鶘主力前鋒遭打槍 有意布格登、馬丁

聯合新聞網／ 綜合報導
鵜鶘隊25歲前鋒墨菲。 美聯社
勇士隊休賽季還沒有重大補強，NBA資深記者費雪（Jake Fischer）指出，勇士對鵜鶘隊25歲前鋒墨菲（Trey Murphy）非常有興趣。

墨菲上季出賽53場，平均得到21.2分5.1籃板3.5助攻，三分命中率36.1%。費雪表示，「消息人士透露，勇士對墨菲非常有興趣，今年夏天與鵜鶘接觸過。不過鵜鶘明確拒絕關於這位25歲前鋒的任何詢問，因為他在隊內備受重視。」

先前傳出霍福特（Al Horford）、梅爾頓（De'Anthony Melton）、小柯瑞（Seth Curry）和小裴頓（Gary Payton II）都是勇士可能簽約的目標，但被庫明加（Jonathan Kuminga）續約談判卡到。

近日有傳聞指出，前最佳第六人布格登（Malcolm Brogdon）即將與勇士簽約，費雪進一步提到，29歲搖擺人馬丁（Cody Martin）也是勇士目標之一，「這位老將今夏收到多支季後賽球隊的興趣，但據說他仍在觀望，想看勇士是否會成為最具吸引力的選項，或乾脆等賽季開始，再觀察訓練營結束後會出現什麼機會。」

鵜鶘 勇士

