NBA／交易來詹皇聯手柯瑞？美媒：勇士這18個月一直打電話

柯瑞（Stephen Curry）和詹姆斯（LeBron James）去年在巴黎奧運的夢幻聯動，是許多球迷無法忘懷的回憶。如今有消息傳出，勇士隊過去18個月不斷詢問湖人隊交易詹姆斯的可能性。

NBA資深記者費雪（Jake Fischer）提到，「據我所知，過去18個月裡勇士已多次致電湖人，尋問是否有可能透過交易，把詹姆斯帶到勇士與柯瑞聯手，大約1年前，柯瑞才剛與詹姆斯在美國男籃並肩作戰，最終拿下巴黎奧運金牌。」

不過勇士目前已有柯瑞、巴特勒（Jimmy Butler）和格林（Draymond Green）3名高薪球員，如果想交易來詹皇聯手柯瑞，可能留不住巴特勒和格林其中一人。

湖人休賽季展現全力圍繞唐西奇（Luka Doncic）建隊的決心，透過自由球員市場網羅的艾頓（Deandre Ayton）和史馬特（Marcus Smart）都是唐西奇出馬招募，因此外界認為，詹姆斯在湖人有失去話語權的跡象。