快訊

賴總統返台南投公投票！還在人行道「關心這些事」

初聘教授／沒洋博光環難求職？ 2類博士成母校聘任最愛

重啟核三公投！賴總統現身台南安平國中投票

NBA／不再是賭博案調查對象 畢斯利有望重開自由市場大門

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
前活塞隊射手畢斯利。 美聯社
前活塞隊射手畢斯利。 美聯社

活塞隊射手畢斯利（Malik Beasley）在今年休賽季成為自由球員後，一度有望與活塞隊續簽3年合約，不過卻因為傳出涉賭導致所有簽約談判中止，而今天畢斯利的律師聲稱畢斯利已經不再是這起賭博案的調查對象，這也讓他重回球場一事出現一絲曙光。

畢斯利上賽季全勤打滿82場比賽，並繳出場均16.3分的亮眼數據，甚至以單季投進319顆三分球打破活塞隊史紀錄，最終他也在年度第六人的角逐中排名第二名，僅次於最終獲獎的普里查德（Payton Pritchard），讓合約期滿的他一度引發多支球隊的關注。

不過就在活塞傳出可望與畢斯利簽下一張3年總價4200萬美元的續約時，畢斯利卻因為賭博案遭到聯邦檢察官調查，不僅讓活塞緊急暫停續約談判，甚至其他有意招攬他的球隊也停下與之接觸的腳步，導致畢斯利能否延續球員生涯出現變數。

在經過兩個多月的調查後，畢斯利的律師團隊也在今天表示，畢斯利已經不再是賭博案的調查對象，「經過數個月調查後，畢斯利仍沒有受到指控，也不再是調查對象，一項沒有指控、起訴或定罪的指控，不應該給畢斯利造成如此災難性的後果，這與無罪推定原則是背道而馳的。」不過紐約東區聯邦檢察官辦公室對於這件事卻是拒絕發表評論。

儘管畢斯利重返球場燃起曙光，不過在活塞已於休賽季大幅補強側翼陣容後，畢斯利要再回到活塞的機率降低不少，但包括公牛、溜馬、鵜鶘、國王、巫師和籃網，都被認為具備簽下畢斯利的薪資空間與補強需求。

活塞

延伸閱讀

鮑爾開降息大門…美股飆漲 市場估年底前將降2碼

NBA／夢想執教NBA球隊！馬刺名人堂後衛帕克苦讀考教練證書

NBA／約柯奇提醒他「記得戴套」 波特曝金塊隊友道別方式

NBA／綠衫軍布朗父親涉嫌謀殺未遂 停車口角糾紛竟下重手

相關新聞

NBA／不再是賭博案調查對象 畢斯利有望重開自由市場大門

前活塞隊射手畢斯利（Malik Beasley）在今年休賽季成為自由球員後，一度有望與活塞隊續簽3年合約，不過卻因為傳出...

歐錦賽／熱身賽7連勝！約柯奇力壓唐西奇 塞爾維亞展現奪冠氣勢

在歐錦賽開打前最後一場熱身賽中，塞爾維亞延續近期的火熱狀態，發揮強大火力讓對手斯洛維尼亞難以招架，最終在主場以106比72取得大勝，熱身賽喜迎7連勝，展現問鼎隊史首冠的強大戰力和企圖心。 效力金

NBA／從不婚主義到四寶媽 艾耶莎：直到遇見真命天子柯瑞

柯瑞（Stephen Curry）的妻子艾耶莎（Ayesha Curry）如今不僅是四寶媽，婚姻美滿幸福，個人事業也在老公的支持之下完美兼顧，不過36歲的她近日卻在節目中坦言，自己當初沒有想過要結婚，

NBA／夢想執教NBA球隊！馬刺名人堂後衛帕克苦讀考教練證書

來自法國的名人堂球星帕克（Tony Parker）近日公開表示，自己正認真投身教練生涯，最終目標是成為NBA球隊的總教練。他透露，這個夢想的起點來自與恩師波波維奇（Gregg Popovich）的一段

NBA／約柯奇提醒他「記得戴套」 波特曝金塊隊友道別方式

波特（Michael Porter Jr.）今年休賽季被交易至籃網隊，離開待了7年的金塊隊。他透露金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）獨一無二的道別方式。 「說再見真的很難，他們基本上

NBA／綠衫軍布朗父親涉嫌謀殺未遂 停車口角糾紛竟下重手

塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）父親老布朗（Marselles Brown），因涉嫌在拉斯維加斯的一場停車糾紛中刺傷一名青年美式足球教練，遭到謀殺未遂罪名逮捕拘留。 據多家媒體報導，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。