NBA／不再是賭博案調查對象 畢斯利有望重開自由市場大門

前活塞隊射手畢斯利（Malik Beasley）在今年休賽季成為自由球員後，一度有望與活塞隊續簽3年合約，不過卻因為傳出涉賭導致所有簽約談判中止，而今天畢斯利的律師聲稱畢斯利已經不再是這起賭博案的調查對象，這也讓他重回球場一事出現一絲曙光。

畢斯利上賽季全勤打滿82場比賽，並繳出場均16.3分的亮眼數據，甚至以單季投進319顆三分球打破活塞隊史紀錄，最終他也在年度第六人的角逐中排名第二名，僅次於最終獲獎的普里查德（Payton Pritchard），讓合約期滿的他一度引發多支球隊的關注。

不過就在活塞傳出可望與畢斯利簽下一張3年總價4200萬美元的續約時，畢斯利卻因為賭博案遭到聯邦檢察官調查，不僅讓活塞緊急暫停續約談判，甚至其他有意招攬他的球隊也停下與之接觸的腳步，導致畢斯利能否延續球員生涯出現變數。

在經過兩個多月的調查後，畢斯利的律師團隊也在今天表示，畢斯利已經不再是賭博案的調查對象，「經過數個月調查後，畢斯利仍沒有受到指控，也不再是調查對象，一項沒有指控、起訴或定罪的指控，不應該給畢斯利造成如此災難性的後果，這與無罪推定原則是背道而馳的。」不過紐約東區聯邦檢察官辦公室對於這件事卻是拒絕發表評論。

儘管畢斯利重返球場燃起曙光，不過在活塞已於休賽季大幅補強側翼陣容後，畢斯利要再回到活塞的機率降低不少，但包括公牛、溜馬、鵜鶘、國王、巫師和籃網，都被認為具備簽下畢斯利的薪資空間與補強需求。