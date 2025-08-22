快訊

歐錦賽／熱身賽7連勝！約柯奇力壓唐西奇 塞爾維亞展現奪冠氣勢

聯合新聞網／ 綜合外電報導
約柯奇(左)和唐西奇在歐錦賽熱身賽正面碰頭。 新華社
約柯奇(左)和唐西奇在歐錦賽熱身賽正面碰頭。 新華社

在歐錦賽開打前最後一場熱身賽中，塞爾維亞延續近期的火熱狀態，發揮強大火力讓對手斯洛維尼亞難以招架，最終在主場以106比72取得大勝，熱身賽喜迎7連勝，展現問鼎隊史首冠的強大戰力和企圖心。

效力金塊的「地表最強」中鋒約柯奇（Nikola Jokic）僅僅上場19分鐘，就以百分百命中率繳出10分8籃板4助攻的全能表現，差點完成雙十數據。

反觀湖人球星唐西奇（Luka Doncic）卻是手感冰冷，18投僅4中，攻下17分（兩分球8投2中、三分球10投2中、罰球9投7中），另有7籃板、4助攻與3次失誤，難以力挽狂瀾。

熱火前鋒約維奇（Nikola Jovic）在其NBA主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）現場觀戰下拿到全場最高的18分，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）也貢獻14分，武克契維奇（Tristan Vukcevic）替補上陣再添10分。

比賽從一開始就一面倒，塞爾維亞開局打出10比0攻勢，首節以33比23領先。次節再靠一波16比5的猛攻將比分拉開至49比28，提早鎖定勝局。下半場塞隊穩定掌控戰局，斯洛維尼亞無力反撲。

塞爾維亞在7場熱身賽中保持全勝，狀態火熱；反觀斯洛維尼亞僅取得1勝5敗，備戰之路跌跌撞撞。

本屆歐錦賽中，塞爾維亞將與地主拉脫維亞、葡萄牙、愛沙尼亞、土耳其與捷克共和國同處A組；斯洛維尼亞則分在D組，對手包括波蘭、冰島、比利時、以色列與法國。

