NBA／約柯奇提醒他「記得戴套」 波特曝金塊隊友道別方式

波特（Michael Porter Jr.）今年休賽季被交易至籃網隊，離開待了7年的金塊隊。他透露金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）獨一無二的道別方式。

「說再見真的很難，他們基本上就是在群組裡傳訊息。」波特透露，「約柯奇說在外面要節制點，他只講這個，他說：『記得戴套啊，波特。』這就是他要對我說的，這就是他的告別方式。」

波特在2018年選秀首輪第14順位被金塊選中，與約柯奇、穆雷（Jamal Murray）和葛登（Aaron Gordon）等人打拼多年，他直呼，「跟隊友道別真的很難，特別是穆雷和葛登，他們陪了我很久，他們是我的兄弟，就像我的家人一樣。」

今年休賽季波特話題不斷，曾被台灣周刊爆料與台灣跨性別網紅小A辣共度春宵，日前他也坦言自己的壞習慣是沉迷女人，引發外界熱議。