NBA／夢想執教NBA球隊！馬刺名人堂後衛帕克苦讀考教練證書

來自法國的名人堂球星帕克（Tony Parker）近日公開表示，自己正認真投身教練生涯，最終目標是成為NBA球隊的總教練。他透露，這個夢想的起點來自與恩師波波維奇（Gregg Popovich）的一段對話，如今他已全力投入準備。

帕克接受法國《隊報（L'Équipe）》專訪時坦言：「當我重新踏上球場時，讓我想起在費康舉辦的籃球訓練營。去年10月，我第一次和波波教練討論後，內心產生了強烈的渴望。我向他請教意見，之後馬刺在1月至3月向我敞開大門，讓我有機會在7到10天內觀察球隊的一切。」

儘管帕克擁有充足的籃球資歷與球場經驗，他仍決定取得法國高階教練認證，以全面提升自己。「我和席丹（Zinédine Zidane）、亨利（Thierry Henry）有過深入對話，他們鼓勵我去考這張證照。雖然要執教NBA並不需要這個資格，但我告訴自己，為什麼不回去讀書呢？我預計今年通過考試，明年5月拿到證照，正式開始我的教練生涯。」

據悉，在帕克創辦的「Tony Parker Academy」籃球學院中，U15少年隊近期的訓練課程已非由正式總教練賈奎拉（Bastien Jacquillard）帶領，而是由帕克親自上陣指導，展現其對教練工作的投入與熱情。

現年43歲的帕克是在2001年以首輪第28順位被馬刺選中，帕克逐步扛下馬刺主控的重責大任，與鄧肯（Tim Duncan）、吉諾布里（Manu Ginobili）組成西區傳奇「三巨頭」，攜手奪下4座NBA總冠軍，成為歷史上最成功的三人組之一。

帕克是在2019年正式高掛球鞋，結束18年生涯；在效力馬刺期間，帕克6度入選明星賽，更拿下2007年總冠軍賽的FMVP。生涯累計出賽1254場例行賽，場均得到15.5分5.6助攻2.7籃板，投籃命中率49.1%。

攜手創造馬刺盛世的「GDP三巨頭」中，鄧肯（Tim Duncan）和吉諾布里（Manu Ginobili）都在退休後先後擔任過助理教練工作，前者在2019-20年賽期間短暫協助恩師波波維奇（Gregg Popovich），吉諾布里目前則是接下馬刺球員發展教練的工作。

忙於事業版圖的帕克，生涯中從未擔任過教練，但過往他在比賽中化身主帥指揮解說的畫面，很多球迷都留下深刻印象。