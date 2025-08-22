快訊

NBA／綠衫軍布朗父親涉嫌謀殺未遂 停車口角糾紛竟下重手

聯合新聞網／ 綜合外電報導
塞爾蒂克球星布朗。 路透社
塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）父親老布朗（Marselles Brown），因涉嫌在拉斯維加斯的一場停車糾紛中刺傷一名青年美式足球教練，遭到謀殺未遂罪名逮捕拘留。

據多家媒體報導，57歲的布朗疑似因為開車離開時撞擊對方車門，隨後爆發口角衝突。布朗隨即掏出利器，對青年教練背部與腹部連續刺擊，目擊者指出他連揮刀達25下，導致被害人傷勢嚴重，目前仍在加護病房搶救中。

報導提到，布朗與父親關係相當疏離，事發時並不知情。

警方指出，嫌犯老布朗逃離現場後在不久被捕，主動表明「都是因停車撞傷門造成的糾紛」。老布朗被捕之後收押在克拉克郡拘留中心，當天下午首度出庭，法官裁定保釋金為30萬美元，案件將會下周再度開庭審理。

老布朗的律師認為保釋金30萬美元過高，同時主張他的當事人事先遭受到攻擊，拿刀出來只是為了自衛。

老布朗過去是一位職業拳擊手，身高約7呎，擁有33勝18敗1和的戰績。

