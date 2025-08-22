NBA／勇士王朝差點沒了？艾耶莎曾勸柯瑞放棄選秀念完大學

挾著當年在NCAA「三月瘋」的出色表現，來自戴維森學院的柯瑞（Stephen Curry）選秀聲勢飆漲，然而當時如果他聽了未來妻子艾耶莎（Ayesha Curry）的建議，他可能就不會投入勇士懷抱，而整個NBA歷史或許也將改寫。

柯瑞是在大三時投入2009年選秀會，當時他正和艾耶莎在交往，面臨是否提前投身職業賽場的重大抉擇。最終柯瑞是以首輪第7順位被勇士挑走，後續更帶領這支長年處於低谷的球隊邁向巔峰盛世。

「他當時要做一個很重大的決定，因為他還有大四沒念完，」艾耶莎在《Call Her Daddy》節目中回憶，「他真的苦惱了好一陣子，很多人可能不知道，他真的有認真考慮不參加選秀，那段時間對他來說很煎熬。」

如今兩人已育有4名子女的艾耶莎透露，當年柯瑞甚至曾「躲在樹後打電話給我哭訴，說他不知道該怎麼辦」。

艾耶莎直言，當時自己給出的建議並非最佳答案。「我告訴他：『留下來念書吧。』因為我的成長背景讓我特別重視教育。」

她補充說：「我身邊沒什麼人上過大學，對我來說，那是一份天賜的祝福。你有機會念大學、有機會受教育，那為什麼要放棄呢？再加上我並不是運動出身，當時無法理解他所擁有的機會有多難得，所以我才會說：『留下來念書吧。』」

柯瑞雖然大三就棄學加入NBA，但他仍然在2022年完成學業，獲得戴維森學院社會學的文學學士學位。

柯瑞與艾耶莎青少年時期就北卡羅萊納州的教會初次相識，直到2008年才重新聯繫上。當時艾耶莎為了追求模特兒與演藝事業移居洛杉磯，而柯瑞則因參加ESPY的頒獎典禮而在當地。

「我從小在一個以藝術為導向的家庭中長大，幾乎不關心體育運動，除了弗魯蒂（Doug Flutie）效力水牛城比爾這件事外，體育運動對我們家來說根本不是一回事，」她笑說。

艾耶莎也坦言，當年完全沒有料到柯瑞會有如今這樣輝煌的職業籃球生涯。

柯瑞和艾耶莎已經迎來結婚14週年，育有4名子女：13歲的萊莉（Riley）、10歲的萊恩（Ryan）、7歲的卡儂（Canon），以及1歲的凱厄斯（Caius），一家六口的幸福生活令人稱羨。

即便已經達到生涯巔峰，囊括無數榮耀和紀錄，更毫無疑問留下籃球史上獨一無二的足跡，然而柯瑞近日接受CNBC訪問時也坦承，他依然還是會懷疑自己，認為自己不夠好。

「我跟所有人一樣是普通人，」柯瑞說，「有時候你會懷疑自己，甚至會有『冒牌者症候群』的感覺。」

今年3月，柯瑞成為NBA史上首位達成命中4000顆三分球的球員。他接受訪問時曾表示：「能把紀錄推到這個地步，真的超越我當初的夢想，我原本根本不覺得這是個實際的目標。」